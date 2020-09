En libertad, pero con cargos de homicidio, 4 parientes del taxista de Teror

(Actualiza con nuevos datos la NA6016)

El Juzgado número 3 de Arucas (Gran Canaria) ha dejado esta madrugada en libertad provisional, aunque con cargos de homicidio, a las cuatro personas presuntamente implicadas en la desaparición de un taxista de Teror: su mujer, su hijastro, su suegra y un cuñado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía no solicitó que se les impusiera prisión preventiva.

Los cuatro investigados, que niegan tener nada que ver con la desaparición de José Delgado, tendrán que comparecer todos los lunes en el Juzgado encargado del caso.

El juez entiende que existen indicios racionales de la comisión de un delito de homicidio por parte de todos ellos.

Considera que, aunque podría acordarse su ingreso en prisión provisional, no hay vestigios suficientes para acordar tal medida, pese a que las declaraciones se hallan plagadas de contradicciones y que son ellos mismos quienes se autoincriminan con sus diferentes versiones del día de los hechos.

La autoridad judicial valora que los investigados tienen arraigo suficiente en Teror, municipio grancanario, para no acordar su restricción cautelar de libertad, medida que, subraya, tampoco resulta imprescindible para garantizar () que no realicen actos tendentes a la destrucción de las pruebas del delito (el cadáver de J.D.N.), que no ha sido hallado.

La mujer del taxista y el hijo y el hermano de ella fueron detenidos el miércoles por la Guardia Civil, tras los registros efectuados en los domicilios de la familia en Teror.

En paralelo, se han iniciado excavaciones en fincas de la familia en busca del cuerpo de José Delgado, de 57 años, del que no se tienen noticias desde el 8 de diciembre.

La Guardia Civil ha informado de que existen indicios de que la desaparición de José Delgado pudo ser forzada o violenta, aunque sin precisar más detalles al respecto, ya que existe secreto de sumario.

Los tres primeros detenidos, más la suegra del taxista, estuvieron declarando ante el juez de Instrucción durante todo el viernes. EFE