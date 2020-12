En libertad edil del PP tras ser detenido en operación contra red de blanqueo

Un edil del PP de Benidorm fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional en el marco de la reciente operación policial contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso, según ha confirmado este jueves el alcalde del municipio, el popular Toni Pérez.

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento benidormense, Lorenzo Martínez, fue arrestado a primera hora del pasado lunes y trasladado a Alicante, en donde estuvo declarando hasta bien entrada la tarde, han informado fuentes municipales.

Con posterioridad, según estas fuentes, fue puesto en libertad provisional y ya desde el mismo martes ha estado trabajando en el consistorio con normalidad.

El alcalde de Benidorm, a preguntas de los medios de comunicación, ha confirmado este jueves la detención y posterior puesta en libertad del munícipe, y ha mostrado su "absoluto respeto siempre a la independencia judicial" y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han llevado a cabo la operación.

Pérez ha confiado en que todo se resuelva "cuanto antes" y ha expresado su "apoyo" a su concejal, del que ha dicho que está "tranquilo y confiado".

No obstante, el alcalde ha lamentado "la pena de telediario" que tendrá que soportar su compañero de gobierno, aunque ha precisado que "su ánimo es igual que el día anterior".

Pérez también ha aclarado que "no hay constancia" de ninguna intervención policial o judicial en sede municipal.

Por su parte, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Benidorm, PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs), han reclamado este jueves al alcalde de la ciudad que retire las competencias al edil de Seguridad Ciudadana.

También han pedido "explicaciones" al alcalde porque, según ha apuntado el portavoz municipal socialista, Rubén Martínez, "una nueva trama salpica al PP de Benidorm por hechos especialmente graves".

A su vez, su homólogo de Cs, Juan Balastegui, quien ha comparecido con Martínez en una rueda de prensa conjunta, también ha exigido que las competencias del edil le sean retiradas.

Ninguno de los dos ha querido, por el momento, pedir su dimisión "hasta conocer los hechos con más detalle".

Ambos portavoces de la oposición han subrayado su "respeto absoluto por la presunción de inocencia" de Lorenzo Martínez y han abogado por la "prudencia", sin que ello signifique que el concejal mantenga sus actuales competencias de gobierno.

Fuentes municipales han señalado que Lorenzo Martínez llamó por teléfono el lunes a primera hora de la mañana para que le preparasen la documentación de las comisiones informativas que se celebraban ese día y a las que tenía previsto acudir.

Sin embargo, el concejal no se presentó a la cita al haber sido detenido. Sus compañeros de gobierno no sabían el motivo de su ausencia de la sesión ya que el teléfono móvil de Lorenzo Martínez se encontraba apagado y no podía ser localizado.

El entramado presuntamente dedicado al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso y que fue desarticulado en la operación policial había desplegado una potente red clientelar dentro de la administración, logrando infiltrarse en las instituciones del Estado.

Durante la investigación, la mayor contra las mafias del este de Europa realizada en España en los últimos diez años, los agentes detuvieron a 23 personas y llevaron a cabo 18 registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, donde se intervinieron armas de fuego -entre ellas, cuatro de guerra-, 300.000 euros en efectivo, diamantes, monederos virtuales con criptomonedas, cajas de seguridad en bancos y 16 vehículos de lujo.

La organización planeaba controlar sectores clave de la economía española y contaba para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos, según informó ayer la Dirección General de la Policía en una nota. EFE

1005402