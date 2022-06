Líbano.- Hezbolá avisa que "no hay tiempo que perder" a la hora de formar nuevo gobierno en Líbano

El partido milicia chií Hezbolá ha llamado a la formación inmediata de un nuevo gobierno para sacar al país de la extraordinaria crisis política y económica en la que está inmerso desde hace años.

El primer ministro, Nayib Mikati, fue reelegido hace tres días después de las consultas parlamentarias vinculantes realizadas por el presidente del país, Michel Aoun, y ahora deberá formar su equipo con los diputados.

Sin embargo, tan complicada es la situación que expertos del 'L'Orient le Jour' creen que Mikati será incapaz de conseguir tal objetivo antes de que Aoun termine su mandato, en octubre.

"No tenemos tiempo que perder", ha avisado en este sentido el líder del grupo parlamentario de Hezbolá, Mohamad Raad, en un mitin celebrado en Harouf, en el sur de Líbano.

"Si algunos no quieren nombrar un primer ministro, y otros no quieren participar en el gobierno, y otros quieren estar en la oposición para perder el tiempo y no asumir sus responsabilidades, entonces, ¿quién dirigirá el país?", ha lamentado.

El diputado se dirigía así al rival cristiano de Hezbolá, el partido cristiano de las Fuerzas Libanesas de Samir Geagea, pero también a su aliado cristiano, el líder de la Corriente Patriótica Gebran Bassil, quienes se opusieron el jueves a la designación de Mikati.

"Podemos formar un gabinete que resulte aún más productivo, pero si queremos perder el tiempo, será lamentable", ha avisado, en declaraciones recogidas por el diario libanés.

Mikati fue nombrado primer ministro en septiembre de 2021 tras trece meses de bloqueo político después de la dimisión de Hasán Diab a raíz de las explosiones registradas el 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales.

Antes de su nombramiento recibieron el encargo Mustafá Adib, quien renunció un mes después ante su incapacidad de formar Gobierno, y el también ex primer ministro Saad Hariri, quien intentó durante meses ensamblar un Ejecutivo y finalmente dimitió entre tensiones con Aoun para abandonar la política.

Las parlamentarias de mayo se saldaron con un varapalo para Hezbolá y sus aliados, que perdieron la mayoría absoluta en el organismo legislativo, mientras que dieron un espaldarazo al líder de Fuerzas Libanesas y a numerosos candidatos independientes que lograron escaño.