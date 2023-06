Líbano.- EEUU amenaza con sanciones al presidente del Parlamento de Líbano por obstaculizar la elección presidencial

"No puedo dormir por las noches", responde irónicamente Nabih Berri

El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, ha ignorado por completo la amenaza de sanciones en su contra declarada por Estados Unidos por obstruir supuestamente el proceso de nominación del futuro presidente, uno de los muchos aspectos de la gravísima crisis política y económica que atraviesa el país.

Líbano lleva sin presidente desde octubre del año pasado, cuando Michel Aoun terminó un mandato sin sucesor a la vista, en el inicio de más de una decena de votaciones infructuosas en el Parlamento libanés. Sin presidente no pueden entrar en vigor las leyes aprobadas en la cámara, ni se puede designar a un primer ministro, ni aprobar gabinetes antes de su ratificación parlamentaria.

El caso es que ahora mismo hay un candidato destacado a la Presidencia como es el ex ministro de Finanzas Jihad Azour, que ahora mismo gozaría del respaldo mayoritario de entre 65 y 68 diputados tanto del Gobierno provisional como de la oposición, lo que le garantizaría el cargo en una votación en segunda vuelta.

Berri, por contra, se ha mostrado escéptico sobre la candidatura de Azour. "Han acordado su nombre antes de contar sus votos, y no estoy dispuesto a anunciar una nueva sesión a no ser que me encuentre delante con dos candidatos serios", ha manifestado en una entrevista con el diario libanés 'Al Joumhouria'. "Candidatos previos como (el diputado y presidente del secular Movimiento de Independencia) Michel Moawad solo han conseguido cuarenta votos. Es ridículo", ha añadido.

El pasado miércoles, la subsecretaria de Estado para Oriente Próximo de Estados Unidos, Barbara Leaf, avisaba con que Berri podría acabar sancionado por lo que entendió como una obstrucción al procedimiento, una amenaza a la que Berri ha restado toda importancia.

"Me quita el sueño por las noches", ha manifestado con ironía. "Se creen que me pueden intimidar o me pueden acosar. Insisto: no estoy listo todavía para volver a convocar una votación a sabiendas de que se va a repetir una misma jugada que va a acabar en fracaso", ha zanjado.