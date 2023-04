La leyenda del pub rock británico Dr.Feelgood presenta este sábado en Bilbao su nuevo disco, 'Damn Right!'

Recala en la sala Santana 27 en un triple cartel junto a las bandas españolas J Teixi Band y The Bo Derek's

Las leyendas del pub rock británico Dr.Feelgood ofrecerán este sábado en Bilbao un concierto para presentar su nuevo álbum 'Damn Right', el primero desde 2006. Sin ninguno de sus históricos integrantes el grupo, liderado ahora por su bajista y guitarrista desde 1983, recala en la sala Santana 27 (20.00 horas) en un triple cartel junto a las bandas españolas J Teixi Band y The Bo Derek's.

Dr.Feelgood irrumpieron a principios de la década de los 70 en el circuito de pubs desde Canvey Island, Essex, con una mezcla explosiva de elementos del rock clásico y rhythm and blues acelerado junto a otros fundadores del género conocido como pub rock como Brinsley Schwarz o Graham Parker y con tres carismáticos músicos al frente: el cantante y armonicista Lee Brilleaux, el guitarrista Wilko Johnson y el bajista John B. "Sparko" Sparks.

Juntos publicaron en apenas año y medio una trilogía que sentó las bases del género, 'Down by the Jetty' (1975), 'Malpractice' (1975) y 'Stupidity' (1976) con la que recorrieron el circuito de locales hosteleros británico y cimentaron su fama en directo.

El primer abandono llegó en 1977 cuando Wilko Johnson decidió iniciar su carrera en solitario y dejó la banda durante la grabación del cuarto disco del grupo 'Sneakin' Suspicion' (1977) y baja que fue suplida a la guitarra por Gypie Mayo.

Con esta formación el grupo funcionó hasta 1983, momento en el que dejó también el grupo "Sparko" su bajista original.

A partir de entonces, con solo Lee Brilleaux como líder, el grupo grabó discos irregulares y giró de forma asidua, hasta su fallecimiento en 1994.

Desde entonces, cogieron las riendas del grupo sus actuales responsables, que son quienes protagonizan también la gira que recala este sábado en Bilbao, con Phil H. Mitchell al bajo, Gordon Russell a la guitarra y Kevin Morris a la batería, músicos a los que acompaña actualmente, desde 1999, fecha en que volvieron a juntarse, el cantante y armonicista Robert Kane, quien asume el rol del fallecido Brilleaux.

El disco con el que llegan a Bilbao, dentro de una gira por el Estado sirve para presentar las nuevas composiciones del grupo recogidas en su más reciente álbum "Damn Right!", publicado en 2022, y que fue grabado en los SS2 Studios de Soulthend y producido por quien también fuera su bajista en una de sus etapas, Dave Bronze.

La gira española de Dr.Feelgood dio comienzo el 20 de abril e incluye diez conciertos hasta su finalización, este domingo en Oviedo y tour del que la fecha en Bilbao de este sábado es su penúltima cita.

TRIPLE CARTEL

Junto a Dr.Feelgood les precederán sobre el escenario dos grupos españoles que practican también el pub rock que patentaron los británicos, la J Teixi Band, formación que lidera el guitarrista Javier Teixidor, exlíder de Mermelada, desde 1999 y que presenta también nuevo disco de estudio "En el Barrio", el primero tras cuatro años sin material original y que suena, tal y como han explicado "más a Nueva Orleans que nunca".

La Teixi Band amplia en su repertorio sus influencias estilísticas, con presencia de sección de viento e incursiones en el soul o el blues. Junto a Javier Teixidor en voz y guitarra, completan la base del grupo el exintegrante de Los Elegantes Emilio Galiacho (órgano y piano), Dani Montemayor (bajo y acordeón) y Charly Hens como nuevo batería.

Abrirán la velada The Bo Derek's, el proyecto paralelo del que fuera guitarrista de Siniestro Total, Óscar Avendaño que comparte con los Hermanos Martín, Jorge 'Lorre' y 'Rufus el Guarro', bajo y batería respectivamente, y que también dan salida a su vertiente más pub-rockera, con un repertorio con influencias que van desde los propios Dr. Feelgood hasta Bo Didley.

Tras un primer disco, ya agotado "10", que fue masterizado por Mike Mariconda (The Raunch Hands, The Devil Dogs), el trío presenta en sus actuales conciertose un nuevo 7" grabado y producido por Hendrik Röver (Los Deltonos) y que lleva por título "Al Carajo!".

Las entradas están a la venta a 18 y 22 euros, respectivamente en anticipada y taquilla y la apertura de puertas será a las 19.30 horas.