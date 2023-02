La ley del solo sí es sí enfrenta a las eurodiputadas de visita en España

La misión del Parlamento Europeo que esta semana ha visitado Madrid para evaluar las políticas de igualdad y dependencia españolas ha concluido este miércoles con el desacuerdo como principal bandera de las eurodiputadas que conforman la delegación, donde la ley del solo sí es sí ha tenido un papel central.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Eurocámara en Madrid, la presidenta de la misión, la polaca Elzbieta Katarzyna Lukaciejewska (de los populares europeos), ha calificado de "muy intensa" la visita, durante la que se han mantenido "reuniones muy buenas y fructíferas" sobre la evolución de las políticas de violencia de género, dependencia y trata de mujeres.

Lukaciejewska, que según ha podido saber EFE no ha leído un comunicado consensuado con sus compañeras, ha apuntado que la ley del solo sí es sí y los problemas derivados de su aplicación se han tratado en todas las reuniones mantenidas.

"Ha despertado mucho interés entre nosotras", ha subrayado la polaca, según la cual las eurodiputadas han "conocido un poco más la norma y su contenido, así como la polémica que ha podido suscitar por las consecuencias que no se preveían".

Sin embargo, la presidenta de la misión ha subrayado que el papel del Parlamento Europeo "no es el solucionar, resolver o ejercer presión en relación con esta ley".

"Simplemente, espero que las posibles lagunas que se hayan podido generar puedan solucionarse cuanto antes", ha reseñado la polaca, quien es consciente de que "es muy difícil llegar a un consenso cuando el Gobierno es de coalición", aunque en sus encuentros con las ministras de Igualdad y Justicia ha tenido la "sensación" de que, pese a los diferentes puntos de vista, "el objetivo es el mismo".

Tanto Lukaciejewska como las eurodiputadas de PP y Ciudadanos (Rosa Estaràs y Soraya Rodríguez, respectivamente) han hecho referencia a la reunión mantenida este miércoles con uno de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, según el cual no existiría una buena solución para modificar la ley del solo sí es sí, dado que "el daño ya está hecho" y la revisión de penas no se va a frenar.

"El Parlamento Europeo no puede plantear ningún tipo de disposición que solucione este problema porque es algo que compete a España", ha recordado la presidenta de la misión, quien no obstante ha asegurado que tras escuchar estas opiniones "es difícil no reflexionar sobre la problemática".

Pese a ello, la polaca se ha mostrado convencida de que todos los grupos que votaron a favor de la ley del sí es sí "tenían como objetivo la lucha contra la violencia contra la mujer" y ha reconocido que en la redacción de la norma se han tenido en cuenta las disposiciones del convenio de Estambul.

DISCREPANCIAS ENTRE LAS EURODIPUTADAS ESPAÑOLAS

Las cinco eurodiputadas españolas que formaban parte de la misión (pertenecientes al PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox) han evidenciado su enfrentamiento en lo relativo a lo acontecido durante estos tres días en Madrid, donde se han reunido con las ministras de Igualdad y Justicia, asociaciones feministas, diputados y senadores, la fiscal de Violencia contra la Mujer y el Observatorio del CGPJ contra la violencia doméstica, entre otros.

Para Rosa Estaràs, la diputada del PP, el "denominador común" de todos los encuentros ha sido la preocupación por "frenar la deriva y la alarma social que ha creado la rebaja de condenas" de agresores, por lo que ve necesario "hacer un llamamiento al Gobierno al sentido común".

Desde el PSOE, Lina Gálvez ha rebajado estas declaraciones alegando que la razón por la que la Eurocámara ha escogido a España para su misión es que se trata de uno de los Estados miembro con una de las normativas "más avanzadas" en igualdad de género.

Gálvez ha asegurado que en las reuniones mantenidas ha primado la "pluralidad" de opiniones sobre la ley y ha remarcado que este no ha sido el único tema tratado, pese a que algunos partidos hayan intentado trasladar esta idea para "instrumentalizar" la misión, ha criticado.

Eugenia Rodríguez, de Podemos, ha especificado que la misión "no ha venido a fiscalizar al Gobierno ni a evaluar la ley del solo sí es sí", y que si este tema ha salido a debate en las reuniones ha sido tras las preguntas de ciertas eurodiputadas.

La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha hecho hincapié en la ley trans, otra de las protagonistas de la misión, puesto que, en palabras de la parlamentaria, "hay una preocupación muy importante" por los efectos que puede tener en la legislación sobre igualdad de oportunidades y servicios de asistencia a mujeres.

Desde el PP coinciden en que algunas de las asociaciones con las que han mantenido encuentros también han mostrado preocupación por el posible "borrado" de las mujeres que puede generar la norma.

Ahora las eurodiputadas deberán trabajar para redactar un informe que trasladar al Parlamento Europeo, un texto que según Soraya Rodríguez se intentará "consensuar".

El trabajo será "duro", han coincidido todas, aunque la presidenta de la misión tenga claro que "España no ha escatimado esfuerzos en la lucha contra la violencia de género y sobre la mujer".