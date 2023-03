La Ley de comunidades baleares o isleñas fuera del territorio balear, a debate el próximo martes en el Parlament

La Ley de comunidades baleares o isleñas fuera del territorio balear se debatirá el próximo martes en un nuevo pleno del Parlament, que comenzará a las 09.00 horas.

El Proyecto de ley de comunidades baleares o isleñas fuera del territorio balear fue aprobado en Consell de Govern el pasado 9 de enero y su objetivo es dar respuesta a cuestiones que la normativa vigente no preveía.

La nueva propuesta de acuerdo del Proyecto de ley tiene por objeto precisar el concepto y la definición de población isleña fuera del territorio balear y perfilar los requisitos para gozar de la condición de comunidad isleña fuera del territorio.

Además, dadas las peticiones de las casas baleares, se delimitan los requisitos que deben cumplir las personas que residen fuera del territorio para que, sin tener la condición política de ciudadanos de Baleares, puedan ser miembros de pleno derecho de las comunidades isleñas fuera del territorio a causa de su vinculación afectiva, emocional, o de cualquier otra naturaleza, con las Islas.

El nuevo Proyecto de ley plantea también la creación del Día Internacional de las Comunidades Baleares en el Exterior, el 15 de julio, en conmemoración de la fecha de promulgación de la primera ley reguladora de las comunidades isleñas fuera del territorio balear.

Por lo que respecta a la representación institucional, la futura ley propone la creación de dos comisiones específicas, una comisión de los grupos parlamentarios que forman parte del Parlament, como símbolo de la pluralidad que debe presidir las relaciones políticas con la diáspora balear, y una segunda comisión de entidades locales de Baleares con las comunidades isleñas fuera del territorio balear.

CONTROL AL GOVERN

El pleno del próximo martes en el Parlament también tendrá su habitual sesión de control al Govern, que en esta ocasión estará marcada, entre otros temas, por el voto en contra del PSOE a la propuesta balear sobre vivienda.

Esta semana, tanto MÉS y Unidas Podemos, como Cs y El PI, han reprochado al PSIB el voto en contra de los diputados socialistas en el Congreso a la propuesta balear para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir a las Comunidades topar los alquileres.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha acusado al PSOE de "traición" por tumbar en el Congreso una medida que en Baleares había apoyado.

Sans ha afirmado que el PSOE "está atado de cara a los grandes especuladores". Aunque se ha mostrado convencida de que se podrá "reeditar un pacto de progreso" en el futuro, ha advertido que "no puede ser que los menos desarrollados de todos los 'Acords de Bellver' sean los de vivienda".

Desde MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha considerado que lo ocurrido con la propuesta del Parlament sobre vivienda demuestra "que los senadores y diputados de grandes partidos estatales no son capaces de defender los intereses de las Islas ante los de un partido estatal".

El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells --uno de los que viajó a Madrid para defender la propuesta en el Congreso-- ha coincidido también en que "el PSIB ha sido incapaz de hacer ver al PSOE la importancia que tiene este tema gravísimo para las islas", asunto "número uno de la agenda política de Baleares".

Así mismo, la queja por lo ocurrido este martes en el Congreso ha venido también de partidos como CS y el PI, que aunque no apoyan limitar los precios --una medida que consideran intervencionista e ineficaz--, han reprobado la incoherencia de voto de los socialistas en Palma y Madrid.

La portavoz de CS, Patricia Guasp, ha criticado el "paripé continuo" del PSIB "apoyando recetas intervencionistas de sus socios", de manera que "cuando llega a Madrid se ve cómo esas medidas son completamente inviables y el PSOE vota en contra".

La diputada ha instado al Govern a "aceptar su fracaso en política de vivienda" y ha avisado de que topar los precios ha llevado en otras ciudades a una menor oferta de pisos, una advertencia que también ha hecho el portavoz de El PI, Josep Melià.

El diputado del PI, aunque no compartía el fondo de la propuesta, ha dicho que "no es de recibo que los partidos de Govern en Palma voten una cosa y en Madrid la contraria", algo "muy propio de partidos estatales centralistas". "Nos parece absolutamente impresentable y una estafa a los ciudadanos este comportamiento del Partido Socialista", ha declarado Melià.

Por su parte, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha mantenido que los socialistas isleños se mantienen en la reivindicación de que es necesario "intervenir de forma más clara" en el mercado de vivienda en zonas tensionadas.

Sin embargo, ha justificado el voto del PSOE por el hecho de que esté en marcha la tramitación de la ley estatal de vivienda, aunque reconociendo que "no va al ritmo que a todos gustaría".

En este contexto de reproches al PSIB, tanto CS, como MÉS per Menorca y el PI han anticipado que preguntarán a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por esta cuestión en el pleno --mientras que Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, como partidos que componen el Ejecutivo, no formulan preguntas de control al Govern--. El PP también ha registrado una pregunta para la presidenta sobre el límite de los precios del alquiler.

Por su parte, Vox preguntará por las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre menores tuteladas. También se formularán preguntas de la sesión anterior aplazadas por el viaje de Armengol a la ITB de Berlín.

OTRAS CUESTIONES

Así mismo, durante el pleno del próximo martes se debatirán dos Proyectos No de Ley (PNL). Uno de ellos, de Més per Menorca para reivindicar la "dignidad" del sistema público de pensiones. Y, otro, de Vox, relativa a la "neutralidad" y "concordia" en los centros educativos.

Hay que recordar que la PNL de Vox fue registrada después del enfrentamiento entre una clase de primero de bachillerato y una docente del colegio La Salle de Palma, por la presencia de una bandera de España en el aula, en apoyo a la selección española masculina absoluta de fútbol en su participación en el Mundial.

Vox también interpelará al Govern en la próxima sesión plenaria, para que explique cuál es su política general en materia de derechos y protección de las mujeres.

El Pleno concluirá con el informe de sobre el cumplimiento del Presupuesto del Parlament para el ejercicio 2022.