Ley de alquiler catalana rebajó 5 % precios pero encareció los pisos baratos

La ley que el Parlamento catalán aprobó en 2020 con el fin de limitar el precio de los alquileres en Cataluña provocó una reducción global de precios del 5 %, pero solo rebajó el precio de las viviendas más caras y, en cambio, generó un "aumento significativo" en las más baratas, que "tendieron a pegarse" al índice de referencia.

Así lo concluye un informe de Esade titulado "Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña", elaborado por los profesores José García Montalvo, Joan Monras y Josep Maria Raya, que alertan de que la normativa generó "efectos colaterales no deseados".

Los autores analizan el efecto que tuvo esta ley, que empezó a aplicarse a finales de 2020 y durante año y medio, hasta que fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional.

García Montalvo ha explicado a Efe que los datos del estudio están también condicionados por el efecto de la pandemia y que la normativa catalana empezó a aplicarse a finales de 2020. Ha subrayado también que en los últimos meses de vigencia de la ley catalana, con los precios recuperándose, los alquileres se encarecían por encima de los de Madrid.

DESCENSO DE LA OFERTA DE ALQUILER DEL 10 %

El estudio también sostiene que la ley, además de reducir precios un 5 % - de forma decreciente en el año y medio analizado-, también recortó un 10 % los contratos firmados, principalmente los de las viviendas caras.

Asimismo, el análisis avisa de que esta menor oferta de pisos en alquiler "podría incrementar los precios a la larga", trasladar vivienda de alquiler a venta o bien reducir la construcción futura.

"Pareciera que el índice de referencia actúa también en sentido contrario al buscado: haciendo aumentar los alquileres de aquellas viviendas que se arrendaban por debajo del mismo", apunta el estudio, que desgrana el efecto provocado por la normativa en seis grupos de precios.

En las viviendas con precios muy bajos, los alquileres afectados por la normativa catalana aumentaron un 12,7 %, por un 6,9 % de media en las zonas en las que no se aplicó.

En las viviendas de precio bajo, repuntaron un 9,4 %, por un 6,4 % en zonas donde no estaba en vigor esa normativa; en los pisos de precio medio-bajo, no se notó su efecto, puesto que el alquiler aumentó un 6,6 % con la aplicación de la norma y un 6,7 % donde no se aplicó.

En cuanto a las viviendas de alquiler con rentas medias-altas, el precio repuntó un 3,8 % con la normativa de contención del alquiler y un 8,1 % sin ella, mientras que en las altas aumentó un 0,6 %, por un 7,4 % de incremento sin el efecto de esta normativa. En el caso de las viviendas de alquiler de precio muy alto, el precio cayó un 2,9 % por efecto de la nueva normativa y repuntó un 6,5 % sin ella.

PROBLEMA DE OFERTA

"El problema del alto precio de los alquileres en grandes ciudades es, seguramente, más un problema de falta de oferta dado el incremento de demanda, que de poder de mercado", subrayan los autores del estudio.

La normativa catalana se aplicaba en la práctica a municipios del área metropolitana de Barcelona y suponía un control de alquileres "muy parecido" al aplicado en Berlín, apunta el estudio.

ALTO GRADO DE INCUMPLIMIENTO

El estudio también aprecia un "alto grado de incumplimiento" de la normativa catalana, con "pisos con alquiler por encima del índice de referencia".

El informe centra su atención en la normativa catalana porque el Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2022 remitir a las Cortes el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, si bien aclara que esta norma es una visión "más suavizada" que la normativa catalana.