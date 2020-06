Levy recomienda a Madrid "lealtad" y no "promoción propia o partidista"

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha dicho al Gobierno de la Comunidad de Madrid que la estabilidad se consigue "con lealtad, responsabilidad y ánimo de trabajar conjuntamente" y no con "siglas partidistas, no pensando que haciendo liderazgo y promoción propia eso va a tener rédito en las urnas".

En una entrevista en TVE, Levy ha puesto como ejemplo de entendimiento el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha logrado sentar a todos los partidos representados en el consistorio para avanzar en la reconstrucción de la ciudad.

Respecto a los desencuentros entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, o entre los consejeros del PP y de Cs del Gobierno regional en cuestiones como las reuniones con la oposición o la gestión de las residencias de mayores, y preguntada sobre si ve posible que la presidenta convoque elecciones anticipadas o sea objeto de una moción de censura, Levy ha sido tajante: "No".

Ha recordado, en este sentido, que los líderes del PP y de Cs, Pablo Casado e Inés Arrimadas, acordaron que no habría movimientos de este tipo.

"Lo que es importante es la estabilidad, y eso se consigue con lealtad. Lealtad", ha repetido, además de "responsabilidad" y "ánimo de trabajar conjuntamente, no por siglas partidistas y no pensado que haciendo liderazgo y promoción propia eso va a tener rédito en as urnas".

Andrea Levy ha advertido de que "queda mucho" para las elecciones, "tres años en política es una eternidad", y mientras tanto los políticos tienen que saber "estar a la altura de la emergencia social y económica" que se deriva de la crisis sanitaria del coronavirus. "No estamos para juegos partidistas", ha zanjado.

Levy ha confiado en que Ayuso sea capaz de ponerse de acuerdo con todos los partidos del arco parlamentario madrileño para llegar a pactos, y ha vuelto a poner como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, cuya experiencia "está siendo muy positiva".

"Cuando hay una situación tan desoladora" como la de los ERTE, el cierre de comercios o fábricas y una emergencia social como la actual "la política no puede ser un lodazal", y "es el momento de mostrar coordinación. Consenso no es equidistancia, no es renunciar a los principios, sino llegar a lo que necesitan los ciudadanos".

Porque, ha seguido diciendo, Podemos no es menos de izquierdas por sentarse con Vox, ni Vox es menos de derechas por sentarse con Podemos.

Preguntada por las desavenencias entre los consejeros de Sanidad y de Políticas Sociales (PP y Cs respectivamente) en los protocolos de asistencia a residencias de mayores y discapacitados durante la pandemia, Levy se ha limitado a remitirse a las palabras de Ayuso cuando dijo que en Madrid "no se ha escatimado ningún recurso sanitario en las residencias", pero en todo caso ha pedido "mayor coordinación entre consejerías". EFE