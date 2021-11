Letrados admiten que enmienda del fondo covid fue errónea pero es subsanable

Los letrados de la Mesa de la Comisión de Presupuestos han admitido que la enmienda de JxCAT a los Presupuestos de 2022 que pide la creación de un fondo covid por importe de 9.362 millones de euros contiene varios errores que no advirtieron durante el inicio de la tramitación, pero señalan que puede ser subsanable durante su debate en el Pleno del Congreso con un voto particular.

El grupo parlamentario socialista ha recibido este viernes el informe de los letrados que reclamó tras la inclusión de esta enmienda en la ponencia del proyecto de Ley de Presupuestos y que según avisan no hay base jurídica para poder ejecutarla.

El informe de estos servicios jurídicos de la Comisión de Presupuestos al que ha tenido acceso EFE señala que los letrados no advirtieron el error de que el alta y la baja de la enmienda no coincidían cuando inicialmente pidieron a JxCAT que la subsanara antes de debatirla.

En este punto, fuentes del grupo socialista insisten en que este reconocimiento de los letrados deja sin efecto la iniciativa y por consiguiente la creación de ese fondo covid dirigido a que las comunidades autónomas puedan paliar los efectos de la pandemia.

La enmienda de JxCAT que inicialmente suponía un alta de 9.367 millones y una baja que se compensaba con la misma cantidad contra los capítulos 35, 14 y 17 pidió ser subsanada y fue en ese trámite cuando se cometió el error y se registró con una baja de 7.005 millones, además de que iba dirigida contra un epígrafe que no existía.

Sin embargo los letrados señalan en su escrito que una vez que la enmienda ha sido debatida, votada e incluida en la ponencia del proyecto de Ley de Presupuestos "el único medio para restaurar el crédito y volver a la situación anterior es lo que marca el Reglamento".

Y el Reglamento del Congreso marca tres vías: pedir una subsanación de errores o de incorrecciones técnicas durante su debate en el Pleno; con una enmienda transaccional, o bien con un voto particular presentado por los partidos que votaron en contra (PSOE, Unidas Podemos y PNV).

El PSOE ha señalado que no acometerá ninguna de estas acciones.

JxCAT por su parte, podría pedir la subsanación del crédito que contempla la enmienda por incorrección técnica siempre y cuando sea para aminorar los más de 9.000 millones de alta hasta los poco más de 7.000 que contempla el apartado de la baja, para que sea coincidente.

En cuanto a la enmienda transaccional sólo podría debatirse durante el Pleno si no se opone ningún grupo parlamentario, lo que parecería improbable, por lo que el informe de los letrados concluye que la opción que no conlleva condicionantes sería la del voto particular.

Al respecto señala como precedentes los Presupuestos de 2005 cuando durante su tramitación en 2004 se solicitó con un voto particular la vuelta al texto del informe de la ponencia.

Algo similar a lo que ocurrió con los Presupuestos de 2001 cuando también se debatió un voto particular del PSOE a una enmienda del PP y se solicitó la vuelta al texto original de aquel proyecto de ley.

En 1999 también se debatieron votos particulares a varias proposiciones de Ley; de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del proyecto de Ley de protección de Datos.EFE

rdm/jdm