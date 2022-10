Letrados de Administración de Justicia anuncian posibles medidas de conflicto

Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia han exigido al ministerio que cumpla los compromisos adquiridos con el colectivo en una carta conjunta en la que solicitan una reunión y advierten de que el creciente descontento del colectivo puede desembocar en medidas de conflicto.

La misiva ha sido remitida al ministerio por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), las asociaciones representativas del cuerpo de los anteriormente llamados secretarios judiciales.

El escrito, dirigido al secretario general de la Administración de Justicia, muestra la preocupación de ambas asociaciones "ante la falta de concreción y realización de los acuerdos asumidos por el ministerio con el colectivo".

Advierte del "incremento del descontento generalizado del colectivo" e informa de la convocatoria de asambleas de letrados de la Administración de Justicia en todos los partidos judiciales para este miércoles "para exigir que se inicien de inmediato medidas de conflicto".

"El hecho es que transcurrido un mes desde la última reunión mantenida con el Ministerio de Justicia sigue sin percibirse avances destacables en los asuntos pendientes", señalan las asociaciones.

En concreto relacionan que "no se ha hecho llegar la memoria de análisis de impacto normativo relativa a los grupos de población, se está retrasando la reforma del decreto de sustituciones, no se incluyó la enmienda de enganche en el proyecto de ley de eficiencia organizativa, sigue sin publicarse el escalafón y se desconoce por qué no ha sido presentado el proyecto de estatuto orgánico".

Además, "siguen sin autorizarse prórrogas de jornada en aquellos órganos con planes de refuerzo de funcionarios y sigue sin estar activo el aplicativo que permita justificar las sustituciones".