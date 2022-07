Lesmes: No es una buena noticia que CGPJ no pueda nombrar a sus magistrados

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este martes que "no es una buena noticia" que el CGPJ "no recupere sus competencias" para nombrar a sus magistrados, aunque ha matizado que está de acuerdo con la recuperación de competencias respecto al Tribunal Constitucional.

Al término de la inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial, Carlos Lesmes ha valorado la idea del Gobierno sobre la reforma del funcionamiento del máximo organismo judicial

"Me parece que el que el Consejo recupere su competencia para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional es una buena noticia. Lo que me parece que no es tan buena noticia es que no recupere sus competencias para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo", ha dicho.

Ha defendido que "los magistrados del Tribunal Supremo son tan importantes como los del Tribunal Constitucional y prestan un servicio a la sociedad tan importante como la que presta el Tribunal Constitucional".

"Esta diferenciación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a la hora de recuperar o dejar de recuperar las competencias, ya no me parece tan bien", ha añadido.

Consultado sobre las últimas declaraciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial responde a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y no a la realidad actual, Lesmes ha defendido el respaldo obtenido en su momento.

"Este CGPJ, cuyos miembros fueron designados en diciembre de 2013, obtuvo un respaldo de la Cámara de más de un 90 % de los diputados de entonces. Me remito a los diarios de sesiones. Es decir, no fue la mayoría de Mariano Rajoy, fue una inmensa mayoría de aquella cámara la que votó a los vocales de este Consejo. Más de un 90 % de los diputados votaron a los veinte vocales del Consejo. Por tanto, tiene una legitimidad plena en ese sentido", ha destacado.

No obstante, ha reconocido que es necesaria una renovación del organismo tal como establece la Constitución, para lo que remarca la necesidad de "urgencia".

"Otra cosa es que el Consejo haya agotado su mandato y que el Consejo deba ser renovado. Y debe serlo, y debe serlo además, con urgencia, porque la Constitución marca un mandato temporal de cinco años que debe ser cumplido y respetado", ha concluido.