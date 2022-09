Lesmes niega que esté maniobrando para llegar al Constitucional y no asegura que el jueves haya nombramientos

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha negado este lunes haber realizado maniobras para llegar al Tribunal Constitucional (TC) y se ha autodescartado para ser candidato al órgano de garantías en "un futuro inmediato".

"Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por su puesto que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé", ha dicho en declaraciones a la prensa tras el acto de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.

Lesmes ha explicado que el Pleno del Consejo fue convocado para el día 8 "para que estuviera dentro del plazo legal marcado por la ley que devuelve al CGPJ las competencias para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional".

"El nombramiento ha de hacerse el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos", ha añadido, aunque ha reconocido que "cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona". "Esa es la dificultad de estos nombramientos", ha incidido.

Preguntado por qué le parece que el Gobierno diga en privado que si no apoya los nombramientos, no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional, Lesmes ha sido tajante: "No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso ha mentido. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto".