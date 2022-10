Lesmes aplaza su dimisión y convoca un pleno el próximo 13 de octubre para intentar renovar el Constitucional

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha convocado un Pleno extraordinario para el próximo día 13, para "evaluar" los resultados de las negociaciones para renovar el Constitucional y, en su caso, "valorar las posibles candidaturas".

Se trata de un paso esperado de acuerdo al calendario pactado por el último pleno ordinario sobre los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que corresponden al CGPJ.

En esa reunión, se decidió que si la comisión negociadora alcanzaba un acuerdo este miércoles para la designación de los dos magistrados se convocaría un Pleno al día siguiente, pero que si ese acuerdo no existía el Pleno se retrasaría al día 13.

Será un pleno monográfico para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas, justo un mes después de haber incumplido el plazo legal fijado por la ley para realizar los nombramientos y con tres reuniones sin acuerdo a sus espaldas

Así, el Pleno prevé "evaluar" esas negociaciones que hasta la fecha han fracasado y, en su caso, "valorar posibles candidaturas al Constitucional", aunque la convocatoria ofrece dos lecturas más.

Este futuro cónclave da aire a la nueva estrategia de los vocales progresistas del CGPJ de explorar "vías alternativas" desde esta misma semana para cerrar un acuerdo lo "más breve posible" que permita renovar el Constitucional, ante el bloqueo de los conservadores, sin candidatos y sin ofrecer una nueva fecha de negociación tras el fracaso constatado este miércoles.

Así, esas vías alternativas apuntan a que los progresistas puedan captar algún vocal del bloque conservador, para sacar adelante los nombramientos con el mínimo exigible de 12 votos favorables. Ahora tienen una semana más para lograr su objetivo.

Pero esta convocatoria añade aun más incertidumbre si cabe a la eventual dimisión de Lesmes, quien hace unos días anunció que iba a dimitir esta semana si no había una posibilidad de acuerdo clara entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo.

Aunque el mismo Lesmes había defendido previamente que dimitiría siempre y cuando se hubiera alcanzado un acuerdo previo para renovar el TC o al menos tenerlo encarrilado, lo que hasta el momento no es el caso.

No obstante todo puede pasar, porque su dimisión no está vinculada al éxito de los nombramientos del Constitucional y sí a las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo, de las que no se tienen noticias pese a la reciente visita del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que destacó siempre en sus intervenciones el compromiso total de las partes par renovar.