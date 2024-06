Les Corts rechazarán la fotovoltaica para la desaladora de Torrevieja con la abstención de Compromís

El pleno de Les Corts tomará en consideración una propuesta del PP para mostrar su rechazo a la instalación de la estación eléctrica fotovoltaica para autoabastecer la ampliación de la estación desalinizadora de Torrevieja (Alicante) e instar al Gobierno a paralizar el proyecto.

La proposición no de ley (PNL) saldrá adelante en la votación de este jueves con el apoyo de Vox --socio del PP en el Consell-- y la abstención de Compromís, mientras el PSPV votará en contra.

En su iniciativa, los 'populares' piden que el proyecto se lleve a cabo mediante un modelo sostenible y respetuoso con el territorio, a través del estudio y aprobación de alternativas para suministrar energía limpia que no tengan afección para la huerta de San Miguel de Salinas y la comarca de La Vega Baja, como la cobertura del canal abierto del trasvase Tajo-Segura, los márgenes de la autopista AP-7 o el techo del Hospital de Torrevieja, así como la ocupación de suelos degradados y sin uso o la utilización de tecnología y técnicas menos consumidoras de suelo como las torres verticales de paneles solares y la instalación de placas flotantes en la lámina de agua del embalse de La Pedrera o en el mar.

Durante el debate de este miércoles, el diputado del PP Eduardo Dolón ha criticado el "capricho" y la "barbaridad ambiental" de la planta proyectada por el Ministerio para la Transición Ecológica, a cuya titular, Teresa Ribera, ha acusado de plantearlo sin ser "capaz de explicarlo" ni de abordarlo con el alcalde de San Miguel de Salinas, el socialista Juan de Dios.

Desde Vox, José Muñoz ha augurado que la fotovoltaica supondrá una "ruina" para vecinos y agricultores "por los caprichos de Pedro Sánchez y Teresa Ribera", al tiempo que ha abogado por un plan estatal de agua para beneficiar a la zona.

"CARLOS GROUCHO MARXON"

Entre los grupos de la oposición, el diputado de Compromís Juan Bordera ha criticado los "bandazos" del PPCV y de su presidente "Carlos Groucho Marxon" --el jefe del Consell, Carlos Mazón-- en materia de energías renovables. Aunque ha reconocido que la planta supone "una barbaridad", ha remarcado que no es el único proyecto al que hay que oponerse y por eso ha justificado la abstención de su grupo.

Por su parte, la diputada socialista Mª José Salvador ha señalado que es una "ironía" que Dolón, también alcalde de Torrevieja, "venga a defender el paisaje tras décadas de urbanismo salvaje" en la ciudad. "Si fuera por ustedes no habría desaladora de Torrevieja y se hubieran producido cortes de agua", ha sostenido, además de defender que el Gobierno "está buscando la mejor solución con el mínimo impacto para las zonas de cultivo", con "diálogo con los alcaldes de la zona", y la ministra la comunicará "en las próximas semanas".

En una de sus réplicas, el diputado del PP ha subrayado que Mazón ya trasladó en Les Corts que "todos los proyectos que no protejan el territorio no se llevarán a cabo". Además, ha resaltado que en las elecciones europeas de este domingo, "el 40% del voto socialista se ha esfumado" en San Miguel de Salinas. "Será porque no les hacen caso a los vecinos", ha espetado al PSPV.