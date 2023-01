León (Cs): "Vamos a dar la vuelta a este partido para darle la vuelta a España"

"Vamos a dar la vuelta a este partido para darle la vuelta a España", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Ciudadanos (CS) La Rioja, Belinda León, en la clausura de la VI Asamblea General. "Creemos en los valores del liberalismo, y defenderemos la mejora de la vida de los españoles para construir un país a su altura", ha expresado León, lamentando que "hoy la libertad no está garantizada en España".

"El Gobierno del PSOE dinamita las bases de la democracia, por eso debemos reunir a los españoles que comparten con nosotros la visión de España, porque somos una oportunidad para el cambio ante una izquierda desquiciada que lo ha apostado todo a las políticas de identidad y la polarización, pero también vamos a combatir a la derecha conservadora cuya máxima obsesión es volver al poder". Asimismo, León ha asegurado que "seguiremos combatiendo los nacionalismos".

La portavoz de CS se ha mostrado "orgullosa de participar de un proyecto político cuyos pilares son la igualdad y la libertad". "Creemos en una sociedad de ciudadanos libres e iguales, por eso no podíamos renunciar a la idea más noble que existe: la idea de ciudadanía"; porque "nada es tan importante como la dignidad de todos los ciudadanos, sin imposiciones morales y solo sometidos a las leyes que nos hacen iguales a todos".

León ha dado la bienvenida "al nuevo Cs, que no se avergüenza de defender los principios liberales, que no pide perdón por creer que nuestro país merece un mejor futuro, y que tampoco pide perdón por transformar este país haciendo políticas que nadie se atreve a realizar". "Tenemos un Gobierno nefasto y una oposición ensimismada esperando para gobernar", ha espetado. "No basta con que salga de Moncloa la agenda destructiva de Sánchez, hace falta que entre la agenda constructiva de CS", porque "los problemas de España son fruto de 40 años de fracaso del bipartidismo". Es por ello que la portavoz liberal ha hablado de "transformar España con propuestas disruptivas que den respuesta a los problemas de los españoles".

"Hay garantizar las pensiones combatiendo la precariedad laboral que asola a los jóvenes; nos enfrentamos al desastre de la sanidad en todas las comunidades autónomas, por lo que planteamos abrir el debate de la centralización de competencias", ha argumentado. "Tampoco vamos a tener miedo a pedir la racionalización del gasto público, y nos opondremos a la cultura de la cancelación y la censura".

En clave socioeconómica, León ha afirmado que "tenemos una clase media exprimida y azotada, cuya nueva normalidad es la inflación, que sufre la imposibilidad de conciliar y el alto coste de vida". "Desde CS combatimos este abandono que sufren", ha concluido.