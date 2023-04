Un 'león' concurre a las elecciones municipales en Benalmádena (Málaga)

Gemma Bastida

A las elecciones municipales en Benalmádena (Málaga) concurre este año un candidato muy peculiar: un 'león' bajo el que se esconde Alberto P. Criado, el cabeza de lista de 'Por mi pueblo', que se recorre el municipio embutido en este disfraz para promocionar su candidatura y denunciar los problemas de esta turística localidad.

Criado, a punto de cumplir 43 años, tiene una empresa de reparación de vehículos en Benalmádena y fue elegido el pasado mes de febrero nuevo secretario local de 'Por Mi Pueblo', un partido municipalista que se presenta en estos comicios en una treintena de poblaciones malagueñas.

Su objetivo es llevar a Benalmádena, actualmente gobernada por el socialista Víctor Navas, "realismo y sentido común", y para ello no duda en desafiar las altas temperaturas de la Costa del Sol y pasearse por la ciudad disfrazado de rey de la sabana.

Al no contar con financiación, porque el partido no tiene afiliados y no consiguió representación en los comicios de 2019, a Criado no le ha quedado otra que tirar de imaginación para darse a conocer entre los vecinos de Benalmádena.

"La gente me pita cuando pasa con el coche, habla conmigo... Si no podemos llegar a los ciudadanos como los demás partidos, pues tenemos que hacerlo de otra manera", explica a EFE Criado, que gracias a su 'alter ego' felino se ha hecho muy popular en las redes sociales.

En ellas aparece embutido en el disfraz para denunciar el estado de un parque, unos escombros o fotografiarse con vecinos.

"Queremos ser creativos y transmitir buen rollo por la calle", resalta el candidato, que recuerda que el león es, de hecho, una leona llamada 'Miskota' que había sido tiempo atrás la mascota de su negocio. Por ello ya es una cara conocida para muchos vecinos, señala Criado.

El empresario aspirante a alcalde comenta que ha contado con muy poco tiempo para preparar la candidatura, apenas mes y medio, y que ha tenido que empezar desde cero. "Me he encontrado un descampado", lamenta.

Pese a las dificultades, ha confeccionado "en tiempo récord" una lista formada por 27 personas, entre las que hay sanitarios, camareros, taxistas, una profesora de educación infantil u hosteleros. "Somos gente trabajadora que representamos a la ciudadanía y nunca antes hemos estado metidos en política", remarca el aspirante de 'Por Mi Pueblo'.

Criado compite con un PSOE que es la fuerza más votada en Benalmádena y con un PP que cuenta con el apoyo de los actuales ediles de Ciudadanos. Avisa que no va a pactar con ninguno de los dos grandes y se muestra convencido de que su formación sacará "muy buenos resultados".

Tanto, que espera conseguir "como mínimo seis concejales", cuando hace cuatro años el partido no obtuvo ninguno.

Por Mi Pueblo tiene para Benalmádena un programa electoral basado en "cosas realizables" y que realmente necesita la ciudad, como una mejor limpieza e iluminación, más personal municipal, edificios más sostenibles o un mayor apoyo al tejido productivo local.

"El pilar principal de mi proyecto será la buena gestión de los recursos públicos para así poder desarrollar iniciativas en el municipio que estén a la altura de la ciudadanía. Abordar problemas reales que importan y preocupan a los vecinos", asegura Criado.

"Estoy seguro de que será un baluarte importante en el crecimiento del partido en esta localidad", sostiene el secretario general de la formación, Juan Merino. Ganas al menos le está poniendo.

Dice Criado que hasta el 12 de mayo seguirá saliendo a la calle como león para dar a conocer su proyecto entre la población. A partir de entonces arrancará la campaña electoral y guardará las garras y la cabellera para mostrar su cara más formal como candidato a alcalde.