Leguina revela que votó a Feijóo y apoya "moralmente" el acto del PP contra la amnistía

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, que fue expulsado recientemente como militante del PSOE, ha revelado este jueves que en las elecciones general del 23 de julio votó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha expresado su apoyo "moral" al acto de los populares contra una amnistía.

"(Voté) a Feijóo porque a mí me han quitado la militancia, es decir, la obligación de votar al PSOE. He votado a quien me parecía mejor o menos malo", ha declarado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Leguina, que fue expulsado del PSOE tras aparecer en un acto institucional junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas de 2021, ha explicado que no votó a Feijóo por considerarse de derechas, sino porque "por encima de ser de izquierdas o de derechas" está "a favor de la Constitución".

"Y estoy convencido de que Feijóo y en general el PP está a favor de la Constitución", ha añadido Leguina, que ha calificado al líder del PP como "una persona decente, tratable y normal".

Preguntado sobre si asistirá al acto del PP el 24 de septiembre en Madrid contra una posible amnistía, que es una de las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura, ha respondido: "No sé, estoy muy mayor, pero moralmente estoy con ellos".

En su opinión, el PP "tiene derecho a convocar este acto", que tendrá lugar antes de la sesión de investidura de Feijóo en el Congreso, y él lo ve "oportuno porque hay que protestar antes de que te den el estacazo".