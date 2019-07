Leguina cree Díaz Ayuso debe gobernar porque centro derecha tiene más votos

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha dicho este jueves que es la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso quien tiene que gobernar en la región ya que el centro derecha "tiene más votos que el centro izquierda".

"No es que yo lo prefiera, que no les he votado, pero tiene más votos el centro derecha que el centro izquierda, por tanto tiene que gobernar", ha afirmado Leguina en declaraciones a los periodistas antes de participar en un curso en El Escorial.

Además, el expresidente ha calificado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "gran laminador", aunque ha dejado claro que España debe tener ya un Gobierno "aunque lo presida Sánchez, que no es santo de mi devoción, como él bien sabe".

Ha señalado que la mayoría de los 66 diputados y exdiputados socialistas que firmaron la carta pidiendo la abstención del PP en la investidura "son expulsados del corro, laminados por Pedro Sánchez, que es un gran laminador".

"Han firmado porque creen que es en interés de España tener un Gobierno y yo también estoy de acuerdo aunque lo presida Sánchez", ha agregado.

Sobre el bloqueo político a nivel central y en la Comunidad de Madrid, también ha señalado que hay que mirar más los intereses colectivos y no los particulares. "Estamos es una degradación tremenda del liderazgo político en España y esto tiene que ver con el sistema de elección de elites dentro de los partidos", ha dicho.

"Cualquier empresa con cualquier fin que no seleccione bien al personal está condenada al fracaso. Es lo que pasa en España, estos políticos son un fracaso", ha subrayado.