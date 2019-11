El legado de Margarita Salas: estas son las científicas españolas más destacadas del último siglo

Este jueves se nos ha ido una de las mujeres de referencia en nuestro país, la científica Margarita Salas, precursora de la biología molecular, y que dio sus primeros pasos en el mundo científico con el Nobel Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. Ha muerto a los ochenta años con las botas puestas, ya que continuaba asistiendo a diario a su laboratorio en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid.

Y como el destino es caprichoso, ha querido que Salas nos haya dejado el mismo día en el nació, hace 152 años, la científica Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad y la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades (Física y Química).

Como ha sucedido en otros tantos ámbitos, la ciencia ha sido un campo dominado por los hombres. La mujer nunca lo tuvo sencillo. Tanto es así que en una entrevista reciente, la propia Margarita Salas llegó a afirmar que "cuando yo era joven a las mujeres no se nos consideraba capacitadas para investigar. Yo no quiero cuotas, no quiero que a las mujeres se nos dé nada por el hecho de ser mujeres. Que se nos dé si lo valemos, pero que no se nos quite por el hecho de serlo".

Pese al déficit de mujeres en el campo científico, a lo largo del último siglo España puede presumir de una buena representación de ellas.

Josefina Castellví, toda una vida en la Antártida

Es el caso de Josefina Castellví, pionera de la investigación antártica y primera mujer que dirigió la Base Antártica Española Juan Carlos I. Pese a que actualmente está retirada, continúa publicando estudios de investigación.

Castellví reconoce que las mujeres han avanzado en este campo, pero en una entrevista matizó que “tienen que seguir luchando para conseguir la igualdad”. Se puede decir que creció en el desierto helado de la Antártida, donde en 1994 prometió no regresar jamás, aunque no lo cumplió, ya que en 2011, a raíz del 25º aniversario de su creación, regresó a su base, la Juan Carlos I, en la isla Livingston.

Su trabajo se realizaba a 40 grados bajo. Un día, tal y como ella misma ha relatado en ocasiones, estuvo a punto de congelarse tras el soplido de un vendaval, ya que en ese momento no portaba guantes.

Gabriela Morreale, la científica que desarrolló la prueba del talón

¿Y qué decir de Gabriela Morreale, bioquímica española aunque nacida en Italia, que desarrolló el método conocido la prueba del talón? Fue en 1976, cuando impulsó un estudio piloto de detección de hipotiroidismo congénito en niñas y niños recién nacidos. Esta enfermedad, que afecta aproximadamente a uno por cada 2.300 nacidos, consiste en la incapacidad para producir cantidades normales de hormona tiroidea. Se trata de la primera causa de discapacidad mental prevenible.

Este proyecto se extendió poco a poco por todo el país, lo que permitió un diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades congénitas. Así se evitó el retraso mental en decenas de niñas y niños.

La técnica de la prueba del talón es sencilla. Consta de hacer una punción en el talón del bebé para obtener una muestra de sangre. Esta simple operación permite detectar de manera precoz enfermedades metabólicas congénitas como el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarenal congénita y las hemoglobinopatías congénitas.

María Ángeles Durán, la investigadora que demostró el ingente trabajo de ‘las amas de casa’

En esta lista no puede faltar María Ángeles Durán, experta mundial en el estudio del trabajo no remunerado, como es el dedicado a la familia y el hogar. Primera catedrática de sociología en España, sus investigaciones sirvieron para reflejar el enorme trabajo no remunerado que realizan principalmente las mujeres dentro de los hogares.

Especialista mundial en materia de igualdad, Durán ha cifrado el trabajo que se dedica al hogar y la familia un 30% superior al remunerado, un porcentaje que ahonda la brecha de género, y alerta del rebrote de la violencia machista como reacción a la rebeldía de la mujer