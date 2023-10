Ledesma (PP) rechaza "cualquier pacto de investidura" mientras Bildu no condene "con firmeza" los atentados de ETA

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de Aragón Fernando Ledesma, ha anunciado que han presentado una iniciativa para rechazar cualquier acuerdo político o pacto de investidura para conformar el nuevo Gobierno de España con EH Bildu hasta que no condenen "con firmeza" los actos terroristas cometidos por ETA.

Así lo ha explicado Ledesma en rueda de prensa, indicando que con está iniciativa los 'populares' piden "dignidad, memoria, verdad, unidad y justicia".

En este sentido, ha exigido que se produzca "una franca colaboración" de EH Bildu con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sirva para esclarecer todos los delitos, "todos los actos terroristas de ETA que quedan sin aclarar".

"Buscamos que no se haga ningún acuerdo político con los herederos de ETA mientras no condenen con firmeza los actos cometidos por la banda terrorista y mientras no pidan perdón a las víctimas y al resto de la sociedad española", ha aseverado.

Esta iniciativa de los 'populares', según ha señalado Ledesma, se ha impulsado tras conocer este lunes, 16 de octubre, que 12 miembros de ETA han implicado al actual coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en nueve secuestros y un asesinato perpetrados durante su pertenencia a la banda terrorista.

"Arnaldo Otegi se niega a condenar expresamente todos los delitos de terrorismo de la banda ETA y, también, se niega a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer todos esos hechos", ha criticado.

"UN ATENTADO" CONTRA LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Por otro lado, ha recriminado al presidente del Gobierno de España en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, que "tienda la mano a los herederos de ETA", debido a que "es un atentado" contra la democracia en España.

En este punto, ha opinado que la foto y la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y EH Bildu el pasado viernes busca "blanquear" a la formación independentista vasca, en lugar de condenar los asesinatos.

"Pedro Sánchez ha convertido a EH Bildu en su primer y más seguro socio de investidura sin exigirle ni arrepentimiento, ni perdón, ni colaboración", ha afeado.

Finalmente, ha apuntado que "los herederos de ETA" cuentan con la complicidad de Pedro Sánchez para condicionar el futuro Gobierno de España. "En definitiva, Pedro Sánchez y EH Bildu lo que están buscando es condicionar la democracia española", ha concluido.