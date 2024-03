Ledesma (PP) dice que no le sorprende la propuesta de Aragonés sobre fiscalidad y pronostica que lo conseguirá

El portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha manifestado este miércoles que no le sorprende la propuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Pere Aragonès, de recaudar el cien por cien de los impuestos, al estilo del cupo vasco, y ha pronosticado que lo conseguirá.

"No me sorprende, lo que me da miedo es que se lo ha pedido a Pedro Sánchez y sabemos lo que pasa cuando los que tienen coaccionado a Sánchez le piden algo: que lo acaban obteniendo". También ha avanzado que el PP llevará este asunto a los debates de las Cortes de Aragón porque "afecta a todos los aragoneses".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la propuesta de financiación propia "debe ser un hito en la resolución del conflicto" catalán, y que plantean que Cataluña recaude y gestiones todos los tributos que genere. Se ha pronunciado así este miércoles, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha presentado la propuesta, que estima que, de llevarse a cabo, permitiría a la Generalitat recaudar unos 52.000 millones de euros al año.