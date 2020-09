La lección de una joven a un independentista en pleno directo: "Sois unos hispanófobos"

Irene Pardo, presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña, dio este lunes todo un baño de realidad a un joven independentista que defendía la quema de contenedores durante los actos de la Diada del pasado viernes. En un programa local de una televisión en el que se valoraba si el último 11-S había sido un éxito o un fracaso, Pardo ha señalado la impunidad que tienen los independentistas cuando queman la bandera de España o señalan a la Guardia Civil.

Se llama Irene Pardo y es la presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña.



"Tú puedes desgraciadamente quemar contenedores y reírte en un plató de televisión de la quema de contenedores. Si yo cogiera una fotografía tuya y la quemara, dirías que soy una racista y me señalarías porque estoy cometiendo un delito de odio hacia ti. En cambio, tú puedes coger una foto del Rey y quemarla. No se me ocurra a mí yoger una fotografía tuya y quemarla, porque me vas a señalar y me vas a llevar a un juzgado a demandarme por delito de odio y racista. Y eso pasa actualmente. La diferente forma de medir las cosas en este país tienen que empezar a terminarse y a llamar las cosas por su nombre. Vosotros sois unos hispanofobos, tenéis fobia a España y odiáis todo lo que tiene que ver con España", comienza diciendo Irene Pardo con vehemencia.

"ESO NO ES CATALUÑA"

A su compañero de debate casi no le deja hablar tras su torrente de argumentos. "Os creéis con la libertad y el derecho de quemar la bandera de España,de quemar fotografías de la Guardia Civil, de quemar muñecos con la cara del Rey y salgáis impunes. Se tienen que cambiar ya las leyes inmediatamente porque esto no es libertad de expresión, es odio y violencia. Sois unos violentos y unos delincuentes", ha dicho Pardo.

Par ella, "las imágenes de quemando contenedores y los vecinos apagando el fuego con mangueras de jardinerías desde sus balcones no tienen nombre". "Tendríais que estar rindiendo cuentas en los juzgados. Eso no es la Diada, eso no es Cataluña y eso no representa a la mayoría de los catalanes", ha subrayado.

Pese a su brillante exposición, el representante de los independentistas seguía sosteniendo que la quema de contenedores no era delito o violencia. Si te parece voy quemando bancos, los escaparates y nos lavamos las manos", finaliza con rotundidad Irene.

Este momento del debate se ha viralizado en las últimas horas y muchos usuarios en Twitter han dado la enhorabuena a la presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña por su intervención durante el programa.

