La lección literaria de Margallo a los que le critican por dormirse en el Parlamento Europeo

El eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, ha sido muy criticado en las últimas horas por una imagen en la que da la impresión de estar dormido durante una sesión del Parlamento Europeo.

Margallo del PP lleva 44 años viviendo de la política, tiene 1,2M€ de patrimonio, gana 10.000 euros al mes como eurodiputado y recibió pensión de jubilación mientras cobraba como Ministro. Hoy se ha quedado dormido en el Parlamento europeo, pero lleva la pulsera de España. pic.twitter.com/bWC6bWTpau — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 14, 2020

Una imagen que ha sido utilizada por sectores izquierdistas y ultraizquierdistas para desacreditar la labor del eurodiputado del Partido Popular, antiguo ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

García-Margallo, que da la cara allí donde va, no ha eludido la polémica, y ha respondido a sus detractores con la clase y la educación que le caracteriza.

No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted" pic.twitter.com/JRJcsrHLtM — JM García-Margallo (@MargalloJm) January 15, 2020

"No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted". Así, citando a Unamuno, responde García-Margallo a los que no comprenden que la fotografía es traicionera, y que cualquiera puede quedarse traspuesto un rato, cuando está cansado o escuchando algo muy aburrido. Vencerán, pero no convencerán, que diría el filósofo.