La lección histórica a Quim Torra y a Carles Puigdemont a dos días de la Diada

A dos días de la celebración de la Diada, la tensión entre las propias fuerzas independentistas crece por momentos. El último episodio ha tenido lugar este lunes, en el que Junts per Catalunya y ERC no se ponen de acuerdo sobre cómo afrontar este día desde el Congreso de los Diputados. Los de Ezquerra han informado que se ausentarán para asistir a la Diada en Cataluña, mientras que Junts per Cataluña avanzan que optarán por quedarse en Madrid, concretamente en la Cámara Baja para buscar un cara a cara con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Será un once de septiembre en el que los independentistas volverán a apropiarse de la fiesta para reivindicar la separación de Cataluña respecto al Estado español o la libertad de los presos. El clima está caldeado, a tan solo unas semanas de que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del ‘procés’, y sin un gobierno estable en España para afrontarlo.

Todo lo que ha rodeado a los dirigentes de la Generalitat estos años ha estado inundado de manipulaciones del relato a través de sus canales de propaganda. Incluso en cuestiones tan poco trascendente como a la hora de contabilizar el número de presidentes que ha tenido Cataluña a lo largo de su historia. Quim Torra sería el presidente número 131, si compramos el relato independentista, ya que ellos consideran que forman parte de una institución inaugurada en 1359 por Berenguer de Cruilles. Sin embargo, aquella Generalitat medieval, llamada Diputación del General, poco tiene que ver con la Generalitat nacida de la II República que ahora dirige Torra, de la que sería en este caso el décimo president.

Existe toda una corriente de historiadores que defiende el origen centenario de la Generalitat, entre ellos del escritor Francesc Gordo Guarinos, autor en el año 2000 de la obra De Berenguer de Cruïlles a Jordi Pujol: Els 125 presidents de la Generalitat de Catalunya, donde argumenta que la Generalitat, pese a las evoluciones experimentadas a través del tiempo, nació en 1359.

En realidad, esta idea la recuperó Jordi Pujol durante sus mandatos, con el objetivo de construir un discurso interpretativo sobre la historia de Cataluña. Pero, la Generalitat, tal y como se conoce hoy en día, se estrenó con Francesc Macià en 1931 durante la II República. Además, fue el Gobierno republicano quien propuso el nombre de Generalitat, y no el catalismo como se atribuyen los nacionalistas.