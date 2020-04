Laya pide a los grupos que eviten dañar la imagen de España con "bulos" sobre sus declaraciones

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este jueves a los grupos políticos "prudencia" para no dañar la imagen de España, entre otras maneras por la vía de hacer correr algún "bulo" sobre sus declaraciones para luego acusarla de mentir.

"Un poquito de cuidado con poner cosas en boca de la ministra que la ministra no dice", ha dicho en la Comisión de Exteriores del Congreso, añadiendo que eso "se ha convertido en una costumbre en algunos grupos políticos representados en esta Cámara". Tanto el PP como Vox la han acusado de dañar la imagen de España en el exterior mintiendo sobre la gestión de la crisis del Covid-19.

La ministra les ha respondido que tiene asumido que "contra los bots es muy difícil" actuar, pero a continuación les ha pedido que no recurran a "eso de cortar las declaraciones de la ministra en una entrevista en la BBC, o en la CNN o en una radio" para "luego decir que la ministra está mintiendo", porque "no es útil".

"A veces las dice en inglés y extender el bulo es un poquito más fácil, pero no es útil, si nos importa la imagen de España en el exterior tengamos un poco de cuidado", ha añadido. La oposición había afeado a González Laya que, en una entrevista en la BBC, diese consejos sobre cómo hacer la desescalada y que en España no se sigan esos consejos. La ministra ha negado la mayor recalcando que ella dejó claro que ella no tenía "recomendación ninguna".

Según ha dicho, ella afirmó que solo podía decir qué aspectos se consideran útiles para la desescalada por parte de las organizaciones internacionales, aspectos que ella confiaba en que también fuesen útiles para España.

La ministra también ha pedido a los grupos que eviten dañar la imagen de España hablando de tests o de otros materiales que son defectuosos. En primer lugar, porque hay empresas españolas que producen tests PRC, con "científicos españoles" y "calidad española" que permiten hacer 40.000 tests PCR al día.

Y además, porque España no es el único país que se ha encontrado con material defectuoso. En Australia, ha dicho, se han confiscado 800.000 mascarillas defectuosa; en Bélgica, 100.000 defectuosas y contaminadas; en la ciudad canadiense de Toronto, 60.000 mascarillas defectuosas que se habían puesto a disposición de residencias de ancianos y en Estados Unidos 80 millones de mascarillas y 370.000 unidades de material desinfectante falso.

MÁS CASOS DE MATERIAL RETENIDO

Por otro lado, González Laya ha reconocido que hay más casos en los que compras españolas se han visto retenidas por los países donde se han comprado, pero ha añadido que no las cuenta porque entonces "saltan a Twitter y toda posibilidad de negociar discretamente acaba en fiasco".

Según ha dicho, hay 40 países que han impuesto restricciones a las exportaciones, entre ellos la propia UE aunque no de forma tan drástica como Turquía o Israel --donde están retenidos 30 respiradores--. "Pero no porque sean más o menos amables o porque en un país haya un Gobierno de uno u otro color sino porque quieren asegurarse el abastecimiento para su mercado", ha zanjado.

Además, ha puesto en valor las gestiones de Embajadas y Consulados para facilitar los trámites de importación para el Gobierno, las comunidades autónomas y actores privados y el uso de valijas diplomáticas para traer a España material procedente de donaciones. "A todos ellos (los donantes), les hemos dejado claro que no lo olvidaremos", ha señalado.

González Laya ha empezado su respuesta a los grupos asegurando que ella da cuenta de la gestión "con muchísima humildad", para "entender la velocidad de transmisión" del virus, su impacto, las dificultades que se ha tenido para detectarlo cuando ya estaba en España, sobre la gestión de la crisis en sus aspectos sanitarios, en la preparación, en la resiliencia y en el apoyo de los españoles en el exterior. Eso sí, la misma humildad les ha pedido a todos los grupos, porque todos tienen "reponsabilidades institucionales".

Por el PP, Valentina Martínez Ferro ha asegurado que sus críticas son constructivas y pretenden mejorar la gestión del gobierno --"soy consciente de que todos estamos aprendiendo sobre la marcha", ha dicho--.

Desde Ciudadanos, Marta Martín ha advertido al Gobierno de que no se puede quejar de la actitud de su grupo, ya que Inés Arrimadas ha ofrecido pactos y negociar un presupuesto de emergencia sin obtener respuesta. "La lealtad requiere reciprocidad y necesitamos explicaciones", ha señalado. Además, le ha advertido de que "si quiere saber de bots" tendrá que preguntarle "a alguno de sus compañeros de partido".