Laya insta al PP a negociar los Presupuestos: "No se puede hacer de todo cuestión ideológica para no buscar el consenso"

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha instado este jueves al Partido Popular a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y ha asegurado que no se pueden escudar constantemente en cuestiones ideológicas "para no buscar el consenso".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha recordado que en el proyecto de cuentas públicas se incluyen cuestiones relacionadas con la descarbonización, la digitalización, la pobreza extrema y la igualdad de la mujer. "Eso no son cuestiones ideológicas", ha señalado.

Así, la titular de Exteriores ha puesto en valor la "oportunidad única" que hace necesaria la participación "de todas las fuerzas políticas y sociales" del país para tratar de "impulsar una recuperación muy necesaria", y que pasa también por vehicular los fondos europeos por la pandemia de coronavirus.

Eso sí, Laya ha dejado claro que la aprobación de los PGE y la ejecución del dinero europeo son cuestiones diferenciadas. "La verdadera discusión es cómo trabajamos juntos para dar la recuperación y el impulso al país que necesita. Tiene que traducirse en la colaboración con los Presupuestos, que son la expresión máxima de la transformación", ha sostenido.

CRITICA QUE LA OPOSICIÓN DIGA QUE ESPAÑA NO MERECE LOS FONDOS EUROPEOS

Por eso, la ministra ha lamentado el debate en torno a la presencia de una u otra fuerza política en la negociación del proyecto. "No caben excusas. No puede ser si está futanito o no... tenemos una responsabilidad de todos. Es una oportunidad única para transformarnos", ha aseverado.

En este contexto, Laya ha lamentado que "algunos líderes de la oposición" se paseen "no solo por el Parlamento Europeo" sino por "embajadas de países de la Unión Europea diciendo que quizás España no sea merecedora de los fondos" comunitarios.

"El país no necesita que se haga política con 'p' minúscula", ha advertido Laya, que ha insistido en que la oposición no tiene porque adherirse a los planteamientos del Gobierno para apoyar los Presupuestos.

"Política con 'p' mayúscula es que hay responsabilidad para poner sobre la mesa cuestiones que se pueden cambiar. Pero la respuesta no puede ser ir a hablar mal de España con países terceros. Eso es algo que el país no se puede permitir. Lo dejo ahí", ha apostillado.

Así, y pese a las expresiones "con más o menos superlativos" utilizadas, por ejemplo, por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, Laya cree que es el momento de "sentarse a discutir estos PGE".