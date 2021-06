Laya: Con los indultos del procés la imagen de España sale fortalecida

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado que con los indultos a los líderes del procés aprobados este martes "la imagen de España sale fortalecida", toda vez que ha defendido el apoyo que han mostrado diversos medios de comunicación internacionales a esta medida de gracia.

"Esta es la grandeza de la democracia, que al indultar dentro de la Ley el Estado muestra su fortaleza, su generosidad y su voluntad de concordia", le ha puntualizado Laya a la senadora del PP Ana Camins, que le ha preguntado sobre cómo afectarán los indultos a la imagen exterior de España.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, Laya ha afirmado que la imagen de España en los últimos días es "fuerte, sólida, la de un país abierto, democrático y tolerante, que quiere progresar económica y socialmente".

"Y con la decisión de hoy esa imagen sale fortalecida", ha aseverado tras recibir las críticas de Camins, que ha acusado al Gobierno de indultar "a los mismos sediciosos por los que se pedía ayuda exterior y colaboración a nuestros socios europeos".

"Explíqueme cómo va a decir en Europa que el fallo de todos los miembros del Tribunal Supremo por sedición fue una sentencia política. Cómo les dice ahora que en España la justicia no es igual para todos o que no hay separación de poderes", le ha recriminado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de ser "el felpudo de todos los delincuentes que en este país pisotean la democracia".

Camins ha acusado a Sánchez de cambiar presos, "ya sean secesionistas o etarras, por meses en la Moncloa".

Laya ha recordado el apoyo de la Unión Europea a la integridad territorial de España en 2017 y ha dicho que la sentencia de Tribunal Supremo de 2019 demostró que "España es un Estado consolidado, con instituciones fuertes y que la democracia no estaba en peligro".

"Y ahora es esta democracia sólida la que aprueba un indulto para favorecer la vía del reencuentro que permita restablecer la concordia y la convivencia", ha puntualizado tras argumentar que prensa internacional como el Financial Times, The Guardian, Bloomberg o The New York Times valoran los indultos como salida a la parálisis política en Cataluña, o como señales de reconciliación y pasos para aliviar la tensión.EFE