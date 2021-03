Laya se ampara en la libertad de expresión de políticos para referirse a la prensa: "No debe entenderse como un ataque"

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este miércoles la libertad de expresión de los políticos para poder referirse a los medios de comunicación y a las informaciones que sientan que no son correctas, algo que no debe "entenderse como un ataque".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Laya se ha referido al informe de sobre la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial que Estados Unidos elabora anualmente y en el que alerta sobre los "múltiples" ataques verbales del Gobierno de España a "determinados medios de comunicación y periodistas específicos".

En este sentido, la titular de Exteriores ha defendido que "todos", incluidos los políticos, deben de tener "un poquito" de libertad de expresión, porque si no se estaría ejerciendo "a la carta". "Hacer un comentario donde se cuestiona o se pone en valor lo que uno siente no es correcto no debe entenderse como un ataque porque entonces no tenemos libertad de expresión", ha insistido.

Laya, que ha asegurado que ejercer la libertad de expresión "dentro de los límites democráticos" es sano, ha instado a leerse por completo el informe y a no quedarse "solo en los titulares de los periódicos".

Así, la ministra ha explicado que en la "página uno", el informe explica que en España "no se han detectado abusos de los Derechos Humanos". "Eso es lo que dice, diferente de lo que se dice en lo relativo a Francia e Italia, donde hay cuestiones significativas como pueden ser ataques contra judíos o periodistas", ha continuado.

LAYA RECUERDA QUE ESPAÑA ESTÁ POR DELANTE DE EEUU EN LIBERTAD DE PRENSA

En esta línea, la jefa de la diplomacia española ha repetido que la "conclusión sólida" de este documento es que en España "se respetan los DDHH". Asimismo, Laya ha querido destacar el mensaje lanzado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, durante la presentación del informe.

"Me quedo con su mensaje, que es el de decir que EEUU tiene que hacer su mea culpa y tienen su tarea por trabajar por los DDHH, y ha puesto en contexto el racismo que ha vivido la sociedad de los EEUU o los ataques a la prensa que ha sufrido desde la Jefatura del Estado", ha destacado Laya, que ha señalado que, en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa España ocupa el puesto 29 y EEUU el 45.

El informe al que se ha referido la ministra, publicado por el Departamento de Estado estadounidense, detalla algunos de estos ataques, como el del 1 de marzo de 2020, cuando el presidente, Pedro Sánchez, acusó a los medios "conservadores" de "agitar a la sociedad" cada vez que "los conservadores pierden una elección", y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias afirmó que la prensa crítica con el Gobierno había "ofendido la dignidad del periodismo".

También en el mes de marzo, detalla el escrito, Iglesias "amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación", unas declaraciones que fueron inmediatamente condenadas por la Asociación de Prensa de Madrid.