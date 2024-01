El LAVA muestra el segundo trabajo de la francesa Cirque Le Roux, 'La nuit du cerf'

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura recibe este sábado, 13 de enero, a las 20.30 horas, a la compañía francesa Cirque Le Roux, que pondrá en escena su espectáculo de circo contemporáneo 'La nuit du Cerf'.

El montaje bebe de la nouvelle vague y el cine independiente de los años 70 como fuentes de inspiración estética para hablar de la familia y la pérdida en clave de comedia de intriga.

Tres hermanos se reúnen en la casa familiar para preparar el funeral de su madre. El encuentro se volverá caótico con la entrada en escena de un extraño. Los personajes, carismáticos y exuberantes, llorarán, reirán, bailarán y se abrazarán, mientras sorprenden al público con impactantes acrobacias y números circenses.

La propuesta que podrá verse este sábado en Valladolid es la segunda creación de Cirque Le Roux, después de su loca comedia retro 'The elephant in the room', nominada al Premio Total Theatre y al Guichet Fermé en el festival Fringe de Edimburgo y ganadora del Étoile du Parisien.

Por su parte, La nuit du Cerf ha sido nominada al premio Molières a la mejor creación visual en 2020

Las entradas están a la venta a un precio de 18 euros en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla, abierta de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas y los domingos y festivos de función desde dos horas antes del espectáculo.

El LAVA ofrece descuentos en taquilla los menores de 30 años, las personas en situación de desempleo, los estudiantes de la ESDACYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y los grupos organizados de más de 15 personas.