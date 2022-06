Laura Gismano, con su escrito dirigido a soldados y marineros fallecidos, ganadora provincial de Carta a un Militar

La alumna de 4º de ESO del colegio Santa María de Logroño, Laura Gismano Abad, ha sido la ganadora provincial de la novena edición del certamen 'Carta a un Militar' con su escrito '¿Dónde estáis?', dirigido a aquellos marineros y soldaros que participaron en expediciones a lo desconocido, a los que fallecieron en el intento sin poder volver a su tierra y a quienes llegaron a conseguirlo.

Laura Gismano recoge en su carta el espíritu de aquellos valientes que "dando lo mejor de cada uno, lograron llevar sus naves a buen puerto pero muchos están en el olvido porque solo se recuerda a los jefes de las expediciones". Ahora, su escrito competirá con los 57 mejores de toda la geografía española.

El certamen Concurso Literario Escolar 'Carta a un Militar Español' tiene su origen en el año 2013 y en él se invita a los centros docentes a nivel nacional y a aquellos localizados en el extranjero, a participar en este concurso promovido por el Ministerio de Defensa y la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, cuyo principal objetivo es acercar y dar a conocer las Fuerzas Armadas a los jóvenes, como garantes de la seguridad y la defensa.

El concurso, enmarcado dentro de la asignatura de Literatura, está dirigido a alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP de Grado Medio.

LAS EXPLORACIONES MILITARES COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO

Este año, el lema elegido para el certamen eran las exploraciones militares como fuentes del conocimiento. Han participado a nivel nacional 367 centros docentes, con un total de 10.518 cartas recibidas.

En el caso de La Rioja, este año se han presentado 95 cartas de cinco Centros, Colegio Alcaste-las Fuentes (Nalda), Colegio La Salle el Pilar (Alfaro), Colegio Sagrado Corazón de Jesus (Arnedo), Colegio San Agustín (Calahorra) y Colegio Santa María (Logroño).

Tras elegir la ganadora provincial, este viernes se ha realizado la entrega del premio en la Delegación de Defensa de La Rioja. Como han destacado desde la organización, el premio se ha dado hoy en vez de su fecha habitual (septiembre) porque la alumna ganadora deberá desplazarse a estudiar a Canadá al haber recibido una beca Amancio Ortega.

El delegado de Defensa de La Rioja, el coronel Pedro José Fernández López de Baró, ha destacado la calidad de la carta de Laura Gismano que, como el resto recibidas, "ayudan a dar visibilidad a las Fuerzas Armadas a la sociedad riojana" así como la cultura "de seguridad y defensa".

Las Fuerzas Armadas es "sinónimo de libertad, justicia, bienestar y el progreso de los ciudadanos" y en ello trabajan, además, con numerosas acciones como este concurso "que pretenden aumentar el conocimiento de los ciudadanos ante los riesgos y amenazas que comprometen la seguridad".

Acercar las Fuerzas Armadas "como garantes de la paz y la seguridad y que conozcan lo que han hecho a lo largo de la historia y los valores que forjan sus componentes es otro de los fines de este concurso".

Como ha destacado el coronel, las cartas del concurso debían ir dirigidas a un personaje histórico o a un militar anónimo. De las cinco elegidas para la final, tres se decantaron por el primero y dos, entre ellas la ganadora, al segundo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, el delegado de Defensa ha querido agradecer a todos los centros escolares que han participado en el concurso así como el trabajo de los propios alumnos.

EXPANDIR CONOCIMIENTOS

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha calificado la iniciativa "como una de las mejores maneras para conocer las Fuerzas Armadas y expandir estos conocimientos en toda España".

"Contribuye a la visibilización y a acercar a la sociedad las labores que desempeñáis y los valores que representáis porque trabajáis por nuestra libertad, seguridad y por el presente y el futuro del país".

Un trabajo -ha dicho- "que sirve para poner de relieve el proteger nuestra paz y libertad".

Además, la delegada ha querido agradecer el esfuerzo de los centros educativos por participar en este acto" que ayuda a los estudiantes "a reflexionar y valorar el esfuerzo de aquellos que anteponen el bien común al suyo propio".

Por su parte, la tutora del centro ganador del certamen ha destacado que "como profesora del Colegio Santa María Marianistasagradezco enormemente que otro año más se desarrolle esta iniciativa que fomenta el gusto por la escritura y despierta la creatividad literaria en nuestros alumnos. Como todos los años, animamos anuestros alumnos a participar y siempre tenemos una respuesta satisfactoria y el verlos entusiasmados por el concurso hace que como colegio sigamos participando año tras año. Seguimos por tanto un año más orgullosos de los resultados de nuestros alumnos".

En el acto también han estado presentes el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio Medrano, el director General de Innovación Educativa, Alberto Abad Benito, la teniente Alcalde, María Carmen Urquía Añmazán, el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala Calvo, el Comandante Militar en La Rioja, Teniente Coronel Sergio Villacorta Acuña, así como miembros de la Xª Zona de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, Jefes de las Unidades Militares en La Rioja y colaboradores asiduos de la Delegación de Defensa.

LA CARTA GANADORA:

¿DÓNDE ESTÁIS?

"-Queridos señores míos:

¿Dónde están los náufragos que se estancaron en las aguas que los engulleron?

¿Dónde están los que se embarcaron a lo desconocido?

¿Dónde están aquellos cuya esperanza fue enterrada por una tal incertidumbre?

¿Dónde?

¿Dónde están las huellas de esos pocos que las consiguieron aposentar en tierras vírgenes?

¿Dónde están aquellos cuya curiosidad intimidaba al miedo? ¿Dónde se encuentran refugiadas sus almas, su legado?

Decidme dónde estáis que os estoy buscando.

¿Dónde estáis señores míos? ¿Dónde están vuestros nombres? ¿Dónde estáis marineros perdidos?

¿Dónde están los acompañantes de Elcano y Magallanes? ¿Dónde están esos sin nombre que no son recordados?

¿Dónde están los que hicieron historia, pero su recuerdo ha sido olvidado? Que sois aquellos que, con vuestra valentía y pasión por lo desconocido, representasteis con orgullo la esencia de vuestro país.

Venid para que vuestras almas se reúnan con los vuestros.

Que yo, señores míos, os admiro como amiga y hermana. Desde los marineros de expediciones fracasadas que, por su falta de recursos, jamás tocaron tierra y quedaron hundidas bajo las profundidades de la mar.

Hasta todos aquellos sin nombre, que con honra y orgullo volvieron a sus tierras.

Que yo, señores míos, me arrodillo ante vosotros. Ante los ignorantes de la ignorancia. Hacedme caso cuando os digo que en mis brazos no sois uno más. No sois un número inidentificable. Sois los que con Narváez llegasteis a la Península de Florida; sois los que con Núñez de Balboa navegasteis por aguas de un nuevo océano; sois los que con Colón avistasteis un nuevo continente y sois los que junto a Cortés pisasteis México.

Escuchadme cuando os digo que os estoy buscando para que descanséis conmigo. Que os estoy buscando para que vuestro recuerdo, no sea un anonimato encarcelado entre los muros de las fronteras creadas por las corrientes de las aguas.

Que os estoy buscando para daros nombre.

Ahora sí señores míos, me despido, pues me reclaman a todas horas.Os quiere como iguales,

Vuestra amiga y hermana, La Muerte.