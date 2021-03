Laura Borràs: su imputación por corrupción, su derrota electoral y una carrera al servicio de Puigdemont

Laura Borràs, representante del ala de JxCat más favorable a la vía unilateral hacia la independencia y menos predispuesta a un diálogo con el Estado en el que no confía ha asumido el cargo de presidenta de la cámara catalana, aunque con la incertidumbre de la causa judicial que arrastra.

Borrás está siendo investigada por el Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (2013-2018), por lo que una eventual sentencia condenatoria podría inhabilitarla. Estaría relacionada con el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era presidenta de la Institución.

NO ERA SU PLAN A

Borràs concurrió en las elecciones del 14F como aspirante de JxCat a la presidencia de la Generalitat, se convertirá así en la nueva presidenta del Parlament, con el aval del independentismo, si bien este no era su plan A. Borrás se presentó a las elecciones del 14F con el objetivo de convertirse en la primera presidenta de la Generalitat de la historia, pero, al quedar JxCat un escaño por debajo de ERC, el timón del Govern recaerá -si hay acuerdo entre fuerzas independentistas- en el republicano Pere Aragonès, un ejecutivo del que ella ha renunciado a ocupar una vicepresidencia.

La incógnita de JxCat no se ha despejado hasta la víspera de la sesión constitutiva del Parlament. La dirección ejecutiva del partido que lidera Carles Puigdemont, se reunía este jueves por la tarde y acordaba "por aclamación unánime" postular a Borràs para el cargo, según explicaban posteriormente en un comunicado.

BORRÁS, CON LOS APOYOS GARANTIZADOS

La suma es clara; con los 32 votos de JxCat y los 33 de ERC, y con el compromiso de la CUP de no entorpecer su elección, Borràs ha tenido garantizados los apoyos suficientes para ser elegida presidenta del Parlament, por delante de la candidata socialista, Eva Granados.

La tardanza de JxCat en desvelar el nombre de su candidata a presidir el Parlament ha irritado a la CUP, que de hecho no se ha comprometido a apoyar a Borràs en la votación y que postula para el cargo a su diputado Pau Juvillà, aunque sí ha garantizado que no maniobrará en favor de Granados ni de cualquier otra candidatura no independentista.

El diputado de la CUP Carles Riera ha expresado su "preocupación" por el nombre de Borràs, aunque ha asegurado que su formación "garantizará" que el presidente de la cámara sea independentista.

El pacto de mínimos entre fuerzas independentistas cierra el paso a Granados, pese a que el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho en RAC 1 que corresponde a los socialistas presidir el Parlament al ser la fuerza más votada el 14F.

TERCERA MUJER PRESIDENTA

Borràs se ha convertido de esta manera la tercera mujer presidenta de la Cámara en su historia y la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia tras Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) y Roger Torrent (2018-2021).

Tras ser investida presidenta, Borràs podrá dirigirse por primera vez a la Cámara y después se reunirá con el presidente saliente, Roger Torrent, que como es tradición le hará el traspaso simbólico del cargo entregándole la carta que el último presidente en el exilio, Francesc Farreras, envió desde México en 1980 para explicitar que pasaba el relevo al nuevo presidente ya escogido en democracia.

FILÓLOGA

Laura Borràs es licenciada en filología catalana y doctora en filología románica por la Universidad de Barcelona por la tesis Formes de la follia a l'Edat Mitjana. Estudi comparat de textos literaris i representacions iconogràfiques. En la misma universidad ha ejercido como profesora de Literatura desde hace 26 años.

Recibió el Premio Extraordinario (1998) de la División de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Barcelona Entre 2013 y 2018 ejerció como directora de la Institució de les Letras Catalanas.

En el Parlamento de Cataluña fue diputada de 2017 a 2019 y el el Congreso de los Diputados de 2019 a 2021.