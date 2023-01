"El latido del corazón, la señal de la VIDA"

Ante la polémica suscitada a raíz de algunas medidas en favor de la vida y de la familia, anunciadas desde los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Madrid, la Asamblea de Asociaciones por la Vida y NEOS han reiterado en comunicado su compromiso con el bien común que pasa por el reconocimiento y protección de la vida de todos y de toda la vida humana, independientemente del momento y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre.

Es un bien objetivo para todos, el hecho de poder tomar decisiones de manera libre e informada. Por eso apoyamos decididamente las medidas adoptadas singularmente por el gobierno de Castilla y León, a través de su vicepresidente Juan García-Gallardo, para mostrar a la madre el latido del hijo que lleva en su vientre. Las medidas verdaderamente progresistas son aquellas que apoyan la vida humana y que están al servicio del bien común, como la citada del protocolo del latido fetal o el acceso a las ecografías 4D. ¿Qué problema existe en mostrar la realidad de la vida humana, sirviéndonos para ello de los últimos avances científicos? ¿Por qué temen que las mujeres tengan acceso a una ecografía? ¿Por qué ese miedo a que la mujer tome una decisión informada y de forma libre? Sin duda, sorprende la virulencia y el ataque furibundo que desde algunos partidos políticos y medios de comunicación suscitan unas medidas que, además de proteger al ser más desprotegido, favorecen la libertad de la madre.

Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, explicaba que apoyan y defienden la iniciativa del gobierno de Castilla y León para "apoyar la defensa del ser más indefenso, para que pueda escuchar la madre el latido de esa persona que va a nacer y defender la libertad de la madre".

De la misma manera, la Asamblea de Asociaciones por la Vida y NEOS aplauden medidas de apoyo integral a la maternidad y a la familia, así como aquellas que protegen otros derechos fundamentales, como el de la objeción de conciencia, que los profesionales de la salud están viendo amenazado.

Como se ha señalado desde la Asamblea por la Vida, debemos comprometernos con medidas eficaces y congratularnos de que podamos comprobar con los medios que hay hoy, la realidad de una vida humana que ya está desarrollándose en el interior de la madre. Todo el apoyo el acompañamiento que seamos capaces de dar, serán señales de que la mujer verdaderamente nos importa.

No es verdad que una sociedad anestesiada viva mejor. Aunque los ojos no vean la realidad, o se les impida verla, el corazón siente y se resiente, en el caso dramático del aborto, se resienten los corazones del hijo que va a nacer, de la madre, del padre y se resiente así mismo el corazón de una sociedad que fracasa al no poder siquiera garantizar el derecho fundamental a la vida.