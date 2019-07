Lastra sobre la carta al PP: PSOE pide a todos que no bloqueen la investidura

SÁNCHEZ INVESTIDURA

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que su partido "no está engañando a nadie" y que siempre ha dicho que pedirá a todas las fuerzas políticas del Congreso que no bloqueen la investidura, en relación a la carta dirigida al PP pidiendo la abstención.,En declaraciones en La Sexta, Lastra ha explicado que tal y como dijeron están pidiendo a todas las fuerzas que no bloqueen la investidura de Pedro Sánchez -fijada para el 22 de julio- y que por ese