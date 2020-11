Lastra sitúa al PP en el extremo y pide vencer recelos para estar a la altura

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha colocado al PP en el extremo por calificar de radicales los presupuestos y ha llamado a "vencer recelos" para "estar a la altura de la responsabilidad" que requiere la actual crisis.

Tras las críticas del PP al “sello” de Bildu y ERC, Lastra ha defendido este jueves que las cuentas están “dialogados con partidos democráticos que cuentan con toda la legitimidad” y que las "historias de miedo" de Pablo Casado no indican la ubicación del presupuesto, sino del PP, "en un extremo donde no es capaz de moverse".

"El problema señores del PP, señor Casado, aunque no esté, vendrá si un día los demócratas dejamos de hablar unos con otros", ha señalado Lastra, asegurando que al PP no le gusta un presupuesto negociado con partidos de "todos los colores" y de país".

Lastra ha centrado sus críticas en el Partido Popular y no se ha dirigido a Ciudadanos, que sin embargo ha sido el blanco de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, tras encarecer un posible apoyo a los presupuestos, aunque a juicio de los morados el partido de Inés Arrimadas no ha conseguido "nada" en la negociación.

La portavoz socialista ha acusado al PP de "calumniar" al Gobierno en Europa y de intentar "boicotear" los fondos europeos. También de defender los recortes y la austeridad, buscando la estabilidad de los mercados y no de la gente.

“Si hubiera gobernado el PP, ¿habría pandemia, crisis sanitaria? por su puesto, pero no habría un presupuesto con más y mejor sanidad y educación pública”, ha asegurado Lastra, defendiendo que no en la crisis no ha ayudado “la mano invisible del mercado” sino las manos visibles de los profesionales sanitarios.