Lastra recuerda a ERC que solo PSOE y Podemos han apostado por el diálogo

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido este jueves a ERC que reflexione sobre cuáles son los dos partidos políticos que "siempre han apostado por el diálogo" en la relación con Cataluña: el Socialista y Unidas Podemos.

Así se ha expresado la también portavoz del PSOE en el Congreso un día después de que ERC anunciara que el próximo lunes celebrará una consulta a la militancia para que decida sobre la posibilidad de facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, siempre y cuando se comprometa a la creación de una mesa de negociación para abordar "el conflicto político" de Cataluña.

Preguntada por esta consulta tras asistir a un desayuno informativo de la europarlamentaria socialista Iratxe García, Lastra ha eludido comentar la idoneidad de la misma, o lo que ésta pueda deparar.

"Ustedes comprenderán que no valoremos los procedimientos internos de las organizaciones políticas, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora, igual que no nos gusta que hablen de nuestros procedimientos internos", ha indicado en declaraciones a los medios.

No obstante, ha aprovechado para recordar a ERC que el PSOE Y Unidas Podemos son las únicas formaciones que han defendido siempre el diálogo.

El PSOE, asimismo, celebrará una consulta a la militancia este sábado, en su caso para recabar el apoyo al acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición.

La vicesecretaria de los socialistas también se ha referido a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha descartado el sí de su partido a la eventual investidura de Sánchez, aunque se ha mostrado dispuesto a favorecer la estabilidad de la acción de gobierno mediante pactos de Estado.

Al líder del PP, Lastra le ha recordado que el "primer pacto de Estado" es "desbloquear la investidura".