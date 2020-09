Lastra rechaza que se conozcan las conversaciones privadas de Sánchez con su Gobierno: "Yo no lo he hecho jamás"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha rechazado este martes que se hagan públicas las conversaciones privadas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene con su Gabinete de Ministros y ha apuntado que ella no lo ha hecho "jamás".

De esta forma ha respondido, en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya desvelado que mantuvo una "discusión fuerte" con Sánchez por no informarle este verano de la salida de España del Rey Juan Carlos I, un asunto por el que el presidente acabó disculpándose.

Lastra ha comenzado dejando claro que desconoce las conversaciones que Sánchez mantiene con sus ministros y ha rehusado pronunciarse sobre las declaraciones que haga cada uno de ellos, en este caso Iglesias.

Ahora bien, ha recalcado que si conociera el contenido de esas conversaciones, tendría claro que no las haría públicas, porque no lo ha hecho "jamás". "Las conversaciones privadas, sean en el ámbito de mi partido o en el parlamentario, nunca las he hecho públicas", ha rematado.