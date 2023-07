Lastra (PSOE) ve "preocupante" que Feijóo (PP) "insulte" a Sánchez y "mienta" porque no tiene "proyecto de país"

La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional y cabeza de lista al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha calificado de "preocupante" que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "insulte" al presidente Pedro Sánchez y "mienta" porque "no tiene proyecto de país".

En unas declaraciones a los medios momentos antes de reunirse con la empresa Casintra, Lastra ha asegurado que al PSOE le habría gustado tener más debates de cara al 23J, pero ha lamentado que la derecha, "además de esparcir bulos e insidias", "se niega" a debatir y contrastar propuestas.

"Lo que está propugnando la derecha no es otra cosa más que la antipolítica, eso es muy preocupante. Cuando tú no tienes proyecto de país, cuando tú no tienes argumentos para defender aquello en lo que crees, lo que haces es insultar y mentir al adversario", ha aseverado, asegurando que esta es la actitud de Feijóo, algo "preocupante" para la democracia española.

En clave autonómica, Lastra ha pedido el voto para el PSOE porque "Asturias tiene mucho más futuro que pasado" si siguen gobernando los socialistas. "Es importante explicar a los asturianos que los datos de empleo son buenos", ha asegurado, al igual que los datos económicos.

Sobre la reunión con Casintra, una de las principales cooperativas de transporte y logística de Asturias, Lastra ha recordado las dificultades que ha pasado el sector estos años y cómo "el Gobierno los ha apoyado al máximo".

A su juicio, las políticas socialistas "son clave" a la hora de seguir desarrollando sectores como este, pero también para seguir "a la cabeza" de la economía europea.

En el Principado, ha destacado, se están registrando los datos de desempleo "más bajos" de los últimos 15 años, algo que se suma al aumento de la contratación indefinida. "Queremos seguir avanzando", ha dicho, criticando la opción del PP que representa "retrocesos, pérdida de derechos y salarios más bajos".