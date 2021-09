Lastra (PSOE): "El PP de Casado es una amenaza para las mujeres"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado este sábado que el PP de Pablo Casado es una "amenaza para las mujeres" por negar "su apoyo" en la UE a las medidas que "combaten" la violencia machista, alineándose de esta manera con los partidos europeos "más reaccionarios".

Lastra, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, han clausurado este sábado la Escuela Feminista del PSC "Dolors Renau" 2021 en Barcelona.

Durante su intervención en el acto, con una marcada reivindicación feminista y socialista, Lastra ha tachado de "vergonzoso" que el PP "no haya apoyado" en la Unión Europea la tipificación como delito de la violencia de género.

"Acaban de votar contra las mujeres. El PP de Casado es una amenaza para las mujeres y las mujeres vamos a actuar en consecuencia", ha agregado la dirigente del PSOE.

Según lastra, el PP podría haber optado por ser un partido moderado como el de la alemana Angela Merkel, pero en su lugar, ha dicho, con la llegada de Casado a la dirección ha acabado alineándose con lo "más reaccionario" de Europa: "Está con Le Pen, Salvini, Orbán, Vox", ha recalcado.

Ha advertido de que hay que "desconfiar" de "quien clama por la libertad sin hablar de igualdad, porque están defendiendo el privilegio, y eso es lo contrario a la democracia".

Por contra, ha señalado que desde su partido no van "a parar hasta erradicar la violencia machista", porque "es el mayor reto de los socialistas": La violencia de género "ni la podemos normalizar ni nos podemos resignar", ha defendido.

Lastra ha querido recordar "lo obvio": que en España han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 1.112 mujeres, y que más de 300 menores han quedado huérfanos por esta lacra, unas cifras "frías" que "no reflejan el dolor y la rabia" de las familias y de la sociedad.

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha animado a "pasar de las reflexiones a los hechos y las transformaciones", y se ha comprometido a situar las políticas y los principios feministas en las políticas urbanas y de transición ecológica que impulse el Gobierno.

La exalcaldesa de Gavà (Barcelona) ha defendido la necesidad de situar la perspectiva de género en el ámbito de las infraestructuras, el transporte, la vivienda o las ciudades, porque las mujeres deben tener "las mismas oportunidades que los hombres".

Ha puesto como ejemplo la necesidad de mejorar la accesibilidad de las viviendas, de impulsar alquileres asequibles, de hacer las calles seguras o de promover un transporte que ayude a reducir las limitaciones de las mujeres.

"Nuestras ciudades y pueblos no son espacios neutrales, nosotras sabemos por experiencia que una plaza o calle no es lo mismo para un hombre o una mujer, y no es lo mismo si pasamos de día o de noche", ha afirmado la ministra, que por ello ha abogado por "repensar" las urbes "para que dejen de ser un lugar hostil, sobre todo para las mujeres".

"Las ciudades también tienen que estar pensadas desde esta perspectiva de género. Y esto no perjudica a nadie, eso beneficia a todo el mundo", ha recalcado.

La ministra ha subrayado que, desde su cargo, no dejará pasar la oportunidad de incluir la perspectiva de género en el ministerio y en sus empresas", y ha apostado por incorporar a más mujeres a su equipo.

Salvador Illa ha afeado que haya "algunos" que "incluso niegan" que la violencia machista "existe", cuando luchar contra esta debe ser una "prioridad", y ha alertado de la "amenaza" de la extrema derecha "cuestionando los derechos de las mujeres".

En este sentido, ha defendido que la respuesta frente a los que niegan esta violencia debe ser "contundente e inmediata".