Lastra partidaria de que Iglesias esté en la mesa de diálogo sobre Cataluña

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha señalado este lunes que le parecería "bien" que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, estuviera en la mesa de diálogo sobre Cataluña, al igual que "cualquiera de los 22 ministros y vicepresidentes del Gobierno de coalición".

En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Lastra, y en donde ha admitido que es una decisión que no le compete, ha subrayado que el Gobierno de coalición está "muy unido, muy cohesionado, trabaja muy bien y no hay problemas de individualismos o de egos".

Lastra ha reiterado que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y lo que establezca me parecerá magnífico, porque lo importante no es quien esté en la mesa si no los resultados para encauzar un conflicto político, que ya dura demasiado tiempo".

Sobre la entrevista ayer en La Sexta al líder de ERC, Oriol Junqueras, Lastra ha valorado que Junqueras situara los Presupuestos Generales del Estado "en el lugar que tienen que estar, que es el Congreso de los Diputados" y se ha mostrado convencida de que cuando se presenten a la Cámara "saldrán adelante" y tendrán el apoyo de la formación republicana.

"Van a ser unos excelentes presupuestos, sociales y expansivos" ha señalado la número dos del PSOE, que ha augurado "no sólo el apoyo de ERC, también de más grupos de la Cámara".

Y respecto a si ERC preferirá ir al PSC para una coalición en Cataluña si suma con los Comunes, Lastra ha subrayado las "abismales" diferencias entre ambos partidos y se ha limitado a decir que Iceta ha sabido "tender puentes y no dividir a la sociedad catalana" y, por ello, "será un excelente presidente de la Generalitat de Cataluña".

En su intervención, ante un nutrido grupo de ministros, encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, Lastra ha defendido el entendimiento con Cataluña que, ha dicho, "es posible, es deseable y es necesario".

"Sé mejor que nadie que hay grandes diferencias entre unos y otros, pero al consenso se llega del disenso", ha subrayado.

Y a quienes no entienden así la política, Lastra ha preguntado "cuál es su alternativa" porque "España es plural y diversa y el independentismo no va a desaparecer de nuestro país".

En concreto, al PP le ha dicho que la puerta a los extremismos "sólo se abre desde dentro" y en España los populares son "los que tienen la llave y el señor Casado tiene que decidir qué hacer con ella".

"Puede abrirles las puertas de las instituciones, comprar su agenda o poner en práctica sus propuestas más descabelladas. Yo les digo que cierren esa puerta y tiren la llave, les irá mejor a ellos como partido y nos irá mejor a todos", ha señalado.

En su discurso, Lastra ha abogado por establecer una fórmula dentro del marco constitucional que asegure la convivencia "y no hay otro método más que el diálogo".

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de exigir un mediador, Lastra la ha rechazado por considerarla "innecesaria, una cosa del pasado" y, en línea con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "los mediadores serán los 47 millones de españoles".

Lastra ha defendido "un gran diálogo entre territorios, ciudadanos y dirigentes", ha pedido "no hablar desde el temor" y ha reconocido que desde "el estruendo" es difícil escuchar "lo obvio".