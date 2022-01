Lastra discrepa con Podemos y vería "desconcertante" e "inexplicable" que Ciudadanos no apoyara la reforma laboral

La vicesecretaria general del PSOE se ha mostrado convencida de que conseguirán los apoyos el 3 de febrero

La vicesecretria general del PSOE, Adriana Lastra, ha discrepado este jueves con Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, respecto a los apoyos que busca el Ejecutivo para convalidar el decreto de la reforma laboral en el Congreso.

Al ser cuestionada sobre si comparte la preocupación de Unidas Podemos respecto al apoyo de Ciudadanos y que esto podría perjudicar al bloque de izquierdas, Lastra ha afirmado que lo que le resultaría "desconcertante" e "inexplicable" es que los grupos parlamentarios no apoyaran la reforma laboral.

En este sentido, ha indicado que espera que haya una mayoría de fuerzas políticas que apoyen la reforma pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y ha destacado que estos últimos están llamando a los grupos para pedirles que voten a favor porque es "indispensable" para proteger el empleo.

PODEMOS AVISA DE QUE LA GEOMETRÍA VARIABLE ES UN ERROR

Este mismo jueves el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha avisado al respecto de que jugar con la "geometría variable", como abrir la posibilidad de contar con el apoyo de Cs, en un tema "sensible" como la reforma laboral sería un "error", dado que a su juicio las intenciones de la formación naranja "no son honestas" y "romper" el bloque de investidura es "un camino que no llega a ninguna parte".

Preguntado sobre las palabras de dirigentes del PSOE, como el ministro Félix Bolaños, que llaman a "ensanchar mayorías" e incluso piden al PP que dé su apoyo, o la opción de recurrir a Cs si persiste la falta de apoyo entre los socios parlamentarios del Ejecutivo, Asens ha opinado que eso sería un "error" y que no hay que caer en la "trampa" que plantea la formación naranja.

CONVENCIDA DE QUE SALDRÁ ADELANTE

Lastra, sin embargo, se ha mostrado convencida de que la reforma va a ser convalidada el próximo día 3 de febrero y, sobre su papel en las negociaciones para conseguir los apoyos, ha afirmado que el PSOE trabaja de forma coordinada con el Gobierno y con el grupo parlamentario.

Finalmente, ha defendido que se trata de un buen acuerdo que acaba con la precariedad, la temporalidad y da seguridad jurídica a las empresas y ha insistido en el valor de que esté acordado entre trabajadores y empresarios.