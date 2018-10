Lastra cree que Aznar estará "muy contento" con la acusación de Casado a Sánchez y pide al líder popular que pida perdón

La portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, cree que el expresidente del Gobierno José María Aznar debe estar "muy contento" de que el presidente del PP, Pablo Casado, llamara este miércoles "golpista" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha pedido al líder de los 'populares' que pida perdón por sus palabras.

En el duelo parlamentario que ambos protagonizaron en el Pleno del Congreso sobre el Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí, Casado acusó a Sánchez de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España", en alusión a lo que está ocurriendo en Cataluña.

En los pasillos del Congreso, Lastra ha censurado que el líder del PP hiciera esa acusación al presidente en un hemiciclo en cuyo techo, ha dicho, aún están las huellas de las balas del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

ES UNA ACUSACIÓN "GRAVÍSIMA"

"Es una acusación gravísima y lo que tiene que hacer el señor Casado es rectificar y pedir disculpas", ha señalado la dirigente socialista, apuntando que, de lo contrario, "no va a haber ninguna relación".

Lastra ha lamentado que Casado perdiera este miércoles "una ocasión fantástica" para pedir perdón por sus palabras. De hecho, ha recordado que se le pidió hasta tres veces que se disculpara pero no quiso demostrar que puede ser capaz de "moderarse y centrarse". "Quien estará muy contento es Aznar", ha apostillado.

Preguntada sobre si las relaciones entre Sánchez y Casado estaban rotas desde agosto, la última vez en la que hablaron, Lastra ha recalcado que no había ninguna ruptura entre ellos y que si ambos no habían hablado desde entonces es porque el líder del PP no ha llamado al presidente.

¿Y EL INDECENTE DE SÁNCHEZ A RAJOY?

En la misma línea se ha expresado el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Baja Felipe Sicilia, quien ha apuntado que es "inasumible" la acusación de Casado a Sánchez y ha negado que se pueda comparar el calificativo de "golpista" con el de "indecente" que en su día el ahora presidente dedicó a Mariano Rajoy en un debate electoral por no haber dimitido cuando estalló el caso de los sobresueldos en el PP.

"Le llamó indecente porque no podía ser presidente del Gobierno quien estaba manchado por la corrupción, que es precisamente por lo que se ha ido del Congreso de los Diputados", ha puntualizado Sicilia.