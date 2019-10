Lastra: el asunto de la alcaldesa de Móstoles debe resolverse en Madrid

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha señalado este martes en Fuenlabrada que la decisión sobre el futuro de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), es un "asunto del ámbito del PSOE de Madrid", por lo que ha pedido "prudencia" ante las peticiones de dimisión.

"Estoy convencida y tengo plena confianza en los compañeros y compañeras del PSOE de Madrid y en su secretario general, José Manuel Franco", ha asegurado Lastra en una visita a la planta de tratamiento de residuos de Fuenlabrada, donde ha estado acompañada del alcalde, el también socialista Javier Ayala.

Lastra ha insistido en su total "confianza" sobre las decisiones que adopten sus compañeros madrileños, que por el momento han evitado pedir la dimisión de la regidora mostoleña y ha anunciado que llevará este asunto a la Comisión de Ética del partido, tal y como había solicitado la propia Posse.

"Siempre seguimos el procedimiento que respeta los derechos de los militantes. No podemos tomar decisiones hasta que no se reúna la Comisión de Ética del PSOE-M", ha añadido el secretario regional del PSOE-M, José Manuel Franco, quien ha reiterado que "en el partido en Madrid no hay intocables".