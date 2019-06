Lastra advierte a Podemos de que la investidura "no es un Juego de Tronos"

SÁNCHEZ INVESTIDURA

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado a Unidas Podemos de tomarse la política y la investidura de Pedro Sánchez como un juego y ha pedido a sus dirigentes que sean responsables: "Esto no es un Juego de Tronos", les ha advertido.,"La política no es un juego, ir a la investidura no es un juego, esto no es Juego de Tronos y, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es responsabilidad, también en las declaraciones públicas", ha dicho en una entrevista en