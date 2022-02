Lastra acusa a la derecha de "comprar voluntades" para "boicotear a España"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que la derecha "es capaz de cualquier cosa, hasta de comprar voluntades" para intentar "torpedear la acción del Gobierno y al final intentar boicotear a España", pero "ni siquiera con trampas son capaces de que las cosas les salgan bien".

Lastra, quien ha participado este domingo en València en la clausura del congreso provincial del PSPV-PSOE de Valencia, ha reivindicado que los socialistas saben "votar bien", y el jueves en el Congreso de los Diputados convalidaron una reforma laboral que recupera derechos y va a acabar con la precariedad y la temporalidad.

La dirigente socialista ha indicado que la escena en el Congreso de la derecha dando vítores cuando creía que se había tumbado la reforma laboral le recordó, aparte de a una película de Berlanga, a la exdiputada del PP Andrea Fabra y su frase de "que se jodan" los trabajadores cuando se aprobó la reforma laboral hace una década.

"Eso es lo que representa el PP", ha aseverado Lastra, quien ha considerado que lo que le pasó al PP en esa votación, donde un supuesto error en el voto de un diputado popular permitió que se aprobara la reforma laboral, es lo que se llama "karma" o "justicia divina".

Ha criticado que los populares "boicotean los fondos europeos, son capaces de cualquier cosa, hasta de comprar voluntades", y votan en contra de la revalorización de las pensiones, del salario mínimo o de las leyes de educación, cambio climático, cadena alimentaria o de eutanasia.

"Que no los vote nadie, que no se lo merecen", ha aseverado la vicesecretaria socialista, para quien "no se merece nada" un partido que únicamente está en el "negacionismo político".

Por el contrario, ha defendido que los socialistas están "en lo importante": en que España avance, en conseguir mayores cotas de igualdad para todos o en que la transformación social llegue hasta el último rincón y en crecer y distribuir, pues esa es "la única meta" que tienen.

"Tenemos enfrente a una derecha descarnada que está a lomos de un tigre que lo va a acabar devorando, que es la extrema derecha", esa que niega la violencia de género, el machismo y la LGTBfobia, ha lamentado Lastra.

La diputada socialista ha aprovechado para mandar un "abrazo enorme" a la familia de amigos de Esther Lopez, la mujer de Traspinedo (Valladolid) que ha aparecido asesinada, y ha aseverado que la violencia de género "existe y mata".