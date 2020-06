Lastra acusa a Casado de "alentar al extremismo" y "degradar" la democracia

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de "degradar la democracia", de convertirse en el "mayor agente de la desestabilización de España" y de alentar "al extremismo".

En su intervención en el Congreso que debate y vota la sexta prórroga del estado de alarma, Lastra ha considerado que el PP de Casado tiene "miedo a la ultraderecha y miedo a que Vox le quite votos" y porque tiene miedo "a plantar cara a la ultraderecha, le sujeta el altavoz y agacha la cabeza ".

"España no es de la derecha, el Estado no es suyo, quien forma el gobierno lo deciden los ciudadanos y el PP debería respetarlo. España no va a caer por más que se empeñen", ha señalado Lastra

Lastra ha insistido en reprochar a Casado que lleve meses "agachando la cabeza frente a la ultraderecha" y que este cada vez más cerca "de la esquina del extremismo. Ya solo le queda Vox", ha dicho.

La portavoz socialista ha asegurado que con su "escalada al extremismo" han pisoteado todas las líneas rojas y ha lamentado que no hagan oposición y se dediquen solamente a "degradar" la democracia.

Lastra, que ha centrado su discurso en la estrategia de "confrontación" del PP, ha culpado a los populares de la tensión generada desde el primer día de la legislatura.

"Esto no va de salud pública, o gobierna la derecha o convierten la política y las instituciones en un campo de batalla" ha señalado. "La única política que conocen es la de la tierra quemada y sólo se dedican a pegar fuego a las instituciones", ha añadido.

También se ha referido a la aprobación del ingreso mínimo vital y al hecho de que el PSOE trabaje por impulsar la "libertad y la justicia" en España y en esa tesitura ha hecho un agradecimiento expreso a la diputada María Luisa Carcedo, que fue comisionada del Gobierno para la lucha contra la pobreza infantil.EFE