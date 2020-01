Lastra acusa al PP de amenazar a la libertad y de no querer ayudar a las víctimas de la violencia de género

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha arremetido contra el PP durante su intervención en el debate de investidura ante el Congreso de los Diputados a costa de la violencia machista y de género. "Usted y sus socios son un peligro y una amenaza para la libertad de la seguridad de las mujeres", ha dicho dirigiéndose al presidente 'popular', Pablo Casado.

Lastra le ha reprochado que "ridiculizan el consentimiento expreso (en materia sexual) y la lucha contra la violencia machista" en un país en el que una mujer denuncia una violación cada cinco horas. En este sentido, ha augurado que los 'populares' pagarán sus "deudas" con Vox "con la libertad y la seguridad de las mujeres". "Y las mujeres sabremos recordarlo", ha enfatizado.

Además, ha afirmado que el PP "no quiere ayudar" a las víctimas de violencia machista sino que "no se hable de ellas, ocultarlas e invisibilizarlas". "Por eso, lo llaman de muchas maneras pero no por su nombre --ha afirmado--. Se lo repito, es violencia machista y mata".

Una crítica similar ha vertido Lastra contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, aunque, tal y como ha afirmado, no se encontraba en el hemiciclo en el momento de su intervención, por lo que se ha dirigido al conjunto de los diputados de la formación, a los que ha avisado de que "desvelarán sus mentiras una tras otra" hasta que los ciudadanos "conozcan su verdadera cara".

"Miente cuando dice que la Ley contra la Violencia de Género no funciona. Funciona y cada día salva vidas. Desde su aprobación, y les voy a dar datos, casi 2 millones de denuncias de violencia de género, 477.000 órdenes de protección; 870.000 llamadas al 016; 30.000 mujeres con protección policial. No son cifras, son millones de mujeres a las que esta ley ha sido útil. Detrás de cada cifra, hay una mujer que ha iniciado una nueva vida, hay una sociedad más libre y más justa", ha añadido ofreciendo datos sobre el fenómeno como ya hizo ayer el presidente en funciones y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, en su réplica a Abascal.

Lastra también ha criticado a Vox porque "intenta ridiculizar a las mujeres diciendo que el feminismo es un cáncer o que coser empodera" y ha afirmado que escuchó ayer "atónita" cómo Santiago Abascal responsabilizaba al PSOE de la violencia sexual. Abascal aseguró este sábado que el Gobierno es "culpable de la violencia sexual contra las mujeres" por permitir que los violadores reincidentes "salgan a la calle en poco tiempo y vuelvan a violar". "Pedimos prisión permanente, ni revisable, ni nada, con aquellos que atacan a las mujeres", ha indicado.

La portavoz socialista ha preguntado a los parlamentarios de Vox si conocían el caso del Arandina sobre la violación múltiple a una menor. "¿Saben lo que se dijo sobre la adolescente violada? Que era una arpía y una fulana. Su número 9 al Congreso. Así es como defienden ustedes a las víctimas de agresiones sexuales", ha criticado. Igualmente, les ha recriminado que "atacan a los más vulnerables llamando chiringuitos a las ONG que los protegen". "Chiringuito es lo que creó Esperanza Aguirre a Abascal para que se enriqueciera con el dinero de todos", ha añadido.

CRÍTICAS A VOX POR LOS MENORES MIGRANTES SOLOS

Lastra también ha criticado el discurso de Vox con los menores migrantes no acompañados y ha recordado que "los niños son niños vengan de donde vengan" y necesitan protección, no criminalización, afeándoles que "les gusta señalar" en referencia al centro de menores del madrileño barrio de Hortaleza.

También ha asegurado que Vox "ataca la libertad" cuando pide que se oculte al colectivo LGTBI y que atacan a mujeres, mayores, niños, trabajadores e incluso diputados. "Son ustedes el partido del odio. Amamos todo lo que detestan: feminismo, ecologismo, diversidad y justicia social. Amamos la democracia y la libertad y siempre vamos a estar en frente de un partido neofranquista como el suyo", ha concluido.

Tras su intervención, el diputado de Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, ha tomado la palabra para protestar por las declaraciones de Lastra. Y aunque en principio le ha afeado que señale que Vox está en contra de las mujeres o de los gays, acto seguido ha señalado que "el problema no es ese" sino "la indignidad de pactar con Bildu por encima de todo".