Lasquetty cree que el proyecto de Casado conseguirá conectar con millones de personas que se vieron alejadas del PP

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que el proyecto "liberal" del líder del PP, Pablo Casado, conseguirá conectar con millones de personas que, como él, se vieron "alejadas" del partido.

En declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, Lasquetty ha explicado que él volvió a la política tras dimitir como consejero de Sanidad en 2014 porque se lo pidió Casado (que le reclutó como jefe de gabinete) y al constatar que su proyecto político "valía la pena" por sus medidas liberales y por su compromiso de "dar la batalla ideológica".

"Por eso espero que suceda (la vuelta de apoyos al PP) lo que ya empezó en mayo, que personas que al que el PP les decepcionó se sientan atraídas y les genera ilusión y la certeza de un país que funcione", ha apuntado.

Lasquetty ha apuntado que el proyecto de Casado "no es igual" al que defendió en su día la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y que a él no le gustó que el Gobierno, durante la etapa del PP, subiera impuestos y no derogara la Ley de Memoria Histórica.

También ha dicho que Casado conecta con millones de personas que se sintieron "alejadas" del PP y que en las anteriores elecciones generales "había pasado poco tiempo" y "todos los estudios" muestran que el resultado no tenía que ver con Casado sino un "rechazo a lo que había sido el PP hace unos años".

Al respecto, el consejero de Hacienda ha subrayado que el proyecto del líder del PP "continúa renovado" e incorpora experiencia como el caso de la exministra y expresidenta del Congreso Ana Pastor.

Sobre su dimisión de 2014, Lasquetty ha dicho que "no se arrepiente de nada" y respecto al plan fallido para externalizar seis hospitales "sigue pensando lo mismo y volvería a hacerlo".

"Quise llevar un proyecto y un tribunal no me dio la razón, aunque luego un año y medio después el Tribunal Constitucional sí me la dio, y entendí que lo más decoroso era irse", ha remachado.