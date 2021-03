Lasquetty considera una "buena idea" que el PP cuente con Toni Cantó para obtener el apoyo de los madrileños

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha considerado este viernes "una buena noticia y una buena idea" que el PP cuente con el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó en las listas a las elecciones del 4 de mayo para obtener el apoyo de los madrileños.

"Yo creo que es una noticia, es una buena idea, yo creo que Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad) ha pedido el respaldo general a los madrileños, después de un año y medio de echarse muchas cosas a la espalda y de plantar cara para sacar adelante esta región", ha afirmado Lasquetty en su visita a las instalaciones de la Asociación de Talleres de Madrid (ASETRA).

Al ser preguntando por su número en las listas de Ayuso a las elecciones, tras conocerse que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, irá como 'número 2', ha afirmado que de esas cosas no tiene "ni idea".

De la misma forma, ha defendido la apuesta de Ayuso por mantener abierta la hostelería y ha señalado que se puede ver como la mortalidad por Covid-19 y el número de hospitalizaciones se ha mantenido en unos niveles "contenidos" e incluso "muy inferiores" a otras comunidades autónomas, al mismo tiempo que "se mantiene viva y activa la vida en la región".

"Lo contrario sería condenar a miles de personas no solamente a no tener ingresos sino a no poder desempeñar su propia vida", ha afirmado el consejero.

Asimismo, ha expresado que "no tiene derecho" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "mandar a su casa" al camarero de un bar y decirle "ahí te quedas" porque quiera "fastidiar" a Ayuso.