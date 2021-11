Lasquetty acusa a Vox de ser "compañeros de viaje" de la izquierda, "la posición más deshonrosa"

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernádez-Lasquetty, ha acusado a Vox de ser "compañeros de viaje", "la posición más deshonrosa que se puede tener", de la izquierda al impulsar un pleno monográfico en la Asamblea de Madrid sobre la contratación de emergencia durante la crisis del coronavirus.

"No entendemos que hagan esto. No entendemos que hagan esto y cuando escucho las risas del lado de la izquierda lo entiendo todavía menos", ha espetado el consejero al inicio de su intervención en el debate que acoge este jueves la Cámara regional.

Para Lasquetty, "los comunistas pusieron un nombre" a lo que Vox ha hecho. "Se llama compañeros de viaje. Eso es lo que están haciendo, de compañeros de viaje, es decir la posición más deshonrosa que se puede tener", ha lanzado el consejero madrileño.

Justo antes, Lasquetty ha entregado a la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, un documento que recoge todos los contratos, un total de 5.210, sujetos a la figura de emergencia motivados por la pandemia desde la declaración del estado de alarma hasta el pasado octubre.

El titular de Economía ha expuesto que desde Vox "se aburren" de sus propias iniciativas. Como ejemplo, ha puesto que "pidieron con gran alarde, inmediatamente, que fiscalizara la Cámara de Cuentas" todas las contrataciones de emergencia y la del Isabel Zendal. "Aquí está el informe", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que "la situación de emergencia derivada de una pandemia a nivel mundial suponía un reto de gestión hasta entonces inédito sobre el que no existían precedentes".

Así, ha subrayado que "quienes se estudian las cosas en serio, como la Cámara de Cuentas, llegan a esa conclusión" pero quienes, como Vox, y en este caso su portavoz de Economía, Ana Cuartero, "no se estudian más que la espuma de las cosas, porque no es capaz de mirar todas las columnas de los Excell que hace" se quedan solo con la idea de "a saber cómo se ha gestionado todo esto".

Lasquetty ha leído las conclusiones de la Cámara de Cuentas. Concretamente, ha trasladado que esta señala que "con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las preinscripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta ocasión".

Según ha expuesto, la Cámara solo ha expuesto que hay tres "de los miles" que se han utilizado para adquirir bienes no destinados a la pandemia. El titular de Economía ha avanzado que presentarán alegaciones porque sí consideran que están justificadas las compras, como por ejemplo la de un robot quirúrgico en el Hospital Clínico.

"No me diga que hay muchas cosas que se dicen en redes sociales... ¿pero usted qué es, una diputada, una persona que conoce la legislación vigente, o una persona que lee redes sociales? Si es una persona que lee redes sociales dedíquese a ello pero no venga a negar lo que ha dicho la Cámara de Cuentas", le ha lanzado a la parlamentaria de Vox.

Lasquetty ha sostenido que gracias a la contratación de emergencia Madrid ha podido hacer frente a la crisis del coronavirus "salvaguardando la salud de la población, conjugándolo con el mantenimiento de la actividad económica". "Eso quien mejor lo sabe son los madrileños y lo demostraron", ha concluido.

VOX SE DEFIENDE

En su turno, Cuartero ha defendido que "solo son compañeros de viaje de los madrileños". "Si esa información es veraz es suficiente, es concreta, y permite despejar todas las dudas, creáme que lo que usted debería es estar agradecido de que nuestro grupo traiga iniciativas que permitan alejar a la izquierda de Ferraz pero también a la de Génova", ha manifestado, aunque ha subrayado que hay "indicios" de que se ha producido una "mala contratación".

Justo después, ha tomado la palabra la diputada del PSOE Carmen López ha afeado al consejero su intervención. "Hoy ha venido usted de 'ayusado'. Impresentable como se ha dirigido usted a la señora Cuartero. No es digno", ha declarado, ante el aplausos de los parlamentarios de su grupo, pero también del de Vox.

La socialista, que se ha quedado "alucinada", lo ha considerado "grosero" y ha indicado que ha mostrado un nivel que no se esperaba de él con el tiempo que le conoce.